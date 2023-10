El futuro del modelado corporal y el electrofitness; Gnesis PLUS y su presentación a nivel mundial

Hoy en día, una de las técnicas más utilizadas en el sector fitness y de estética es la electroestimulación. Particularmente, se usa como un tratamiento adelgazante. Esto se conoce como una manera de hacer ejercicio pasivo que permite aumentar la musculatura y eliminar la flacidez de los músculos, aumentando resistencia, fuerza y volumen.

Gnesis EMS es una empresa especializada en la fabricación de equipos de electroestimulación muscular global para el área fitness, de rehabilitación y estética. Su tecnología se basa en la Electroestimulación Muscular Global Activa, que garantiza la eficacia y el logro de los objetivos físicos.

Gnesis Plus y su lanzamiento mundial Gnesis Plus promete ser el futuro del electrofitness y el modelado corporal. Se trata del primer dispositivo inalámbrico que permite a clientes de los sectores fitness, estética y de rehabilitación lograr su cuerpo deseado con la ayuda de un solo equipo.

El sistema Gnesis Plus lo integran tres elementos: el traje G-Suit, fabricado con tejido antibacteriano, elástico y compresivo, el G-Box, el dispositivo encargado de configurar los 12 canales de estimulación, y la aplicación oficial, que cuenta con programas y protocolos preestablecidos, además de la posibilidad de personalizarlos.

Gnesis Plus dispone de los programas de entrenamientos habituales del resto de los dispositivos de Gnesis EMS. No obstante, también dispone de secuencias musculares, protocolos completos de entrenamiento, programas MED y cronaxias y hercios configurables por grupos musculares. Esto permite ofrecer al usuario todas las herramientas necesarias para garantizar el mejor uso de la EMS y obtener resultados increíbles.

¿Cuáles son las ventajas del Gnesis Plus? Gnesis Plus puede ser utilizado por cualquier persona, sin importar la edad o estado físico, debido a que cada sesión es personalizada de acuerdo al usuario. Son 20 minutos por sesión en los que se ejercitan 350 músculos activos, garantizando la obtención de resultados notables en pocas sesiones gracias a las certificaciones internacionales con las que cuenta el dispositivo.

Este sistema ofrece adelgazamiento y modelación generalizada a sus usuarios, reducción acelerada de la masa de grasa, tonificación y definición muscular inmediata, aceleración metabólica, elevación de glúteos, corrección de postura, reducción de celulitis y estrías, preparación física, alto nivel de motivación personal y rehabilitación de lesiones musculares. Así, se asegura de ofrecer los grandes resultados con la más alta calidad.

Ya sea haciendo uso del dispositivo en el sector de rehabilitación o fitness, Gnesis Plus aumenta la calidad de vida de la persona, potencia la salud y permite conseguir la imagen personal deseada de cada uno de sus usuarios. Además de ello, son productos de durabilidad y calidad testada y ofrecen innovación permanente en software y hardware, asistencia inmediata en caso de alguna repercusión, asesoramiento de ventas y marketing, baja inversión y alta rentabilidad.

El sistema Gnesis Plus pone a disposición de sus usuarios la tecnología más innovadora, además de asistencia inmediata garantizada desde cualquier parte del mundo.