Entrevista con la empresa de nutrición Dietaryplus

El Método Redox se ha convertido en una estrategia adecuada para lograr una nutrición saludable, sin necesidad de sufrir efectos secundarios. Esta es una respuesta a la falta de efectividad de las dietas tradicionales.

Dietaryplus es una empresa que ofrece servicios de nutrición, a partir de un enfoque integral que abarca distintas áreas de la vida, de tal manera que sea posible alcanzar resultados sostenibles. En la siguiente entrevista, los fundadores del proyecto explican detalles acerca de la compañía y las acciones que toman para cuidar el bienestar de las personas.

¿Cuál es el origen del proyecto Dietaryplus?

El equipo de Dietaryplus ha trabajado en centros de nutrición durante más de 19 años, tanto a nivel nacional como internacional. Detrás de esta trayectoria se encuentra una gran labor de investigación para estar al día acerca de nuevos avances científicos nutricionales, médicos y biológicos, dando como resultado la creación de su primer centro oficial.

En la actualidad, Dietaryplus es un centro de nutrición consolidado, gracias a unos principios muy centrados en un enfoque de nutrición clínica, a través del Método Redox como base para realizar sus tratamientos nutricionales.

De igual manera, Dietaryplus se ha convertido en la plataforma ideal para el desarrollo profesional de cualquier nutricionista.

¿Qué tipo de profesionales integran el equipo de nutricionistas en Zaragoza?

De forma directa, el equipo lo integran nutricionistas diplomados que son los que se encargan de llevar a cabo las funciones nutricionales. Por otra parte, también contamos con un equipo de marketing, redactores de nuestra revista mensual "Nutrición es Salud" y, de forma indirecta, colaboramos estrechamente con investigadores, médicos y psicólogos.

¿En qué consiste el Método Redox y por qué es una alternativa recomendada?

El Método Redox es un enfoque nutricional antiinflamatorio creado por nutricionistas de Dietaryplus, que se enfoca en una alimentación centrada en reducir el estrés oxidativo y en fomentar una microbiota intestinal saludable. El Método Redox está basado en la incorporación de alimentos ricos en antioxidantes, grasas beneficiosas, alimentos ricos en probióticos y prebióticos. De esa manera es posible lograr la adecuada gestión del equilibrio redox.

De igual manera, este método tiene como objetivo mejorar el bienestar general y la función celular, a la vez que sirve para conseguir el peso adecuado de forma 100% natural, sin esfuerzo y sin hacer dieta.

Para conseguir esos objetivos es necesario realizar un plan nutricional personalizado e introducir hábitos de vida adecuados, importantes para complementar el tratamiento Redox y conseguir un bienestar integral.

¿Cuál es la diferencia entre el Método Redox y las dietas tradicionales?

La principal diferencia es que el método Redox es un estilo de vida que cualquier persona puede adoptar en su vida diaria para siempre, mientras que las dietas tradicionales suelen ser temporales, restrictivas y aburridas, lo que resulta en un fracaso la mayoría de veces.

Además, las dietas tradicionales siempre se han enfocado en un objetivo superficial del peso. Por su parte, el Método Redox se enfoca principalmente en que estés sano por dentro, ya que si se consigue eso, tu cuerpo de forma totalmente natural logrará tu peso adecuado sin excepción.

Todo esto último se hace comiendo los alimentos correctos, no dejando de comer. Cuando hablamos de alimentos recomendados lo hacemos desde el punto de vista de las necesidades biológicas del cuerpo humano, de su valor nutricional o de su función esencial en el organismo.

La dieta tradicional basada simplemente en contar calorías o pesar las cantidades queda obsoleta y es insuficiente si hablamos de salud.

¿Por qué considerar al Método Redox como la solución definitiva para bajar de peso y llevar una vida saludable?

El Método Redox es una solución completa desde el punto de vista biológico. En el proceso del tratamiento nutricional nuestra labor es de reeducar de forma personalizada con los servicios que ofrecemos: consultas, planes personalizados, libros mensuales, conferencias, entre otros. Cuando es posible comprender los principios de este método es imposible dejar de seguirlo. Al aprender el sentido de la alimentación enfocado en la salud y además notar los resultados y sus beneficios, este tratamiento es visto como algo definitivo.

Entre los beneficios del Método Redox hay que destacar que es antiinflamatorio, ayuda a reducir la retención de líquidos, aporta una sensación de ligereza casi inmediata y deja la silueta más estilizada.

Además, ayuda a mejorar el metabolismo de las grasas, es decir que reduce el volumen en la zona donde se acumula la grasa localizada, por el simple motivo de hacer uso de ella para generar energía.

Esto también contribuye en la mejora de la composición corporal, por lo que ayuda a restaurar y mantener una flora intestinal saludable, debido a que el microbioma intestinal es responsable principal del sistema inmune e influye en la regulación de las funciones metabólicas. Como resultado, el proceso digestivo presenta una mejoría, favoreciendo la absorción de nutrientes y evitando la inflamación y los molestos gases, además de otros problemas digestivos.

Otra de las características del método es su aporte en alimentos antioxidantes que ayuda a evitar la oxidación celular, incluso a revertirla, es decir a mejorar la edad metabólica. Un claro indicador del Redox es que las personas pueden notar una mejora en el aspecto del pelo y las uñas al cabo de pocos meses como mejora el aspecto de pelo y uñas.

¿El Método Redox está recomendado para cualquier persona?

El Método Redox es adecuado para cualquier persona que busca una solución definitiva y quiere involucrarse en su bienestar y su salud, debido a que se enfoca en la biología interna de cualquier ser humano. Sin embargo, no todas las personas son adecuadas para el método Redox, ya que la persona en cuestión debe tener la voluntad de hacer cambios alimenticios y adoptarlos como un estilo de vida. Esto implica someterse a un proceso de reeducación alimenticia para cada persona.

El Método Redox no es milagroso, hay que hacer cambios, y esto es importante recalcarlo, ya que el mercado de la pérdida de peso está lleno de reclamos tipo: bajar de peso rápido y a toda costa.

¿De qué manera se asegura que los resultados del Método Redox sean sostenibles y duraderos a mediano y largo plazo?

Nuestro enfoque nutricional se basa siempre en cambios a largo plazo. No es algo temporal. Los resultados iniciales se notan en las primeras semanas. Es decir, si una persona quiere bajar 3 kg puede conseguirlo en el primer mes e incluso más, pero si además quiere mejorar la composición corporal o mejorar su flora intestinal, lo ideal es ser constante y dar continuidad con el tratamiento para conseguir un beneficio real.

Lógicamente, si la situación es de sobrepeso u obesidad, y está acompañado de patologías el tratamiento es de largo plazo. Asimismo, es necesario continuar más allá del objetivo establecido de peso ideal, con el objetivo de mantener un Redox óptimo y evitar de nuevo la oxidación, la inflamación y volver al estado inicial. Los beneficios reales se ven cuando esa persona consigue reequilibrar el Redox.

Otro elemento a tener en cuenta es que el Método Redox es una filosofía alimenticia sin restricciones, por lo que resulta fácil de seguir, y además cuenta con el apoyo continuo de las nutricionistas de forma diaria.

Muchas veces nos encontramos con personas que nos dicen que tienen una vida social muy activa y les sirve como excusa para no hacer cambios, incluso para esas personas damos soluciones saludables y estrategias para que consigan esos objetivos que se proponen.

Nosotros decimos muchas veces, al final tienes que comer, todos tenemos que comer, entonces: ¿por qué no escoges los alimentos adecuados? Es más fácil de lo que parece cuando conoces que debes hacer y una experta nutricionista te guía a diario. Al seguir los hábitos que Dietaryplus enseña a las personas, resulta muy fácil mantenerse en el objetivo conseguido.

¿Por qué es importante solicitar un plan de nutrición personalizado?

Porque cada persona es diferente, cada persona tiene problemas de salud diferentes, valores sanguíneos diferentes, hábitos diferentes, horarios diferentes, así que la nutrición de cada persona debe ser diferente. Además, lo que pueda funcionar a una persona concreta no significa que vaya a funcionar a otra. Hasta el momento, las personas han hecho mucho uso de la dieta de la vecina o la dieta de la revista, cuando eso no funciona.

Por citar un ejemplo, existen factores internos como patologías y/o dolencias, sensibilidad digestiva, medicación crónica, valores sanguíneos, etc., y factores externos que influyen: rutina diaria, turnos de trabajo, horarios, ejercicio o sedentarismo, horas de sueño y calidad del mismo. Por esta razón el Método Redox tiene en cuenta los gustos personales a la hora de cocinar o probar nuevos alimentos e incluso el momento del día y la estación del año en que nos encontremos es un valor importante.

En ese sentido, Dietaryplus realiza cada plan nutricional de forma personalizada con base en su situación personal y única. Es más, diríamos que es ultrapersonalizado, por lo que nos hemos convertido en “el sastre” de la nutrición y creo que ese es una de las claves del éxito.

¿Las personas que viven fuera de España también pueden acceder a la asesoría que brinda Dietaryplus?

Por supuesto, de hecho hemos tenido pacientes de muchos otros países como México, Argentina, Francia, Portugal, Suiza e incluso en Baréin. Esto es posible a través de los medios telemáticos, con la garantía de que los resultados no cambian si la persona sigue nuestras pautas nutricionales.

En vista de los múltiples beneficios que brinda el Método Redox, Dietaryplus se ha consolidado como una de las empresas líderes en el sector de la nutrición, tanto a nivel nacional como internacional. De esta manera, personas de distintas partes del mundo pueden aprovechar las ventajas de contar con un plan personalizado acorde con sus necesidades y expectativas.