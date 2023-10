Sigüenza reconocida como Best Tourism Village por la Organización Mundial del Turismo

La OMT ha anunciado hoy esta distinción que se concede a la ciudad de Sigüenza, como una de las Best Tourism Villages del año 2023 Sigüenza ha sido reconocida hoy como una de las Best Tourism Villages de todo el mundo por la Organización Mundial de Turismo (UNWTO por sus siglas en Inglés).

La noticia se ha dado a conocer en la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo, celebrada hoy mismo en Samarkanda (Uzbekistán). La iniciativa «Best Tourism Villages by UNWTO» reconoce a los pueblos que constituyen un ejemplo notable de destino turístico rural con bienes culturales y naturales, que preservan y promueven los valores, productos y estilos de vida rurales y de las comunidades y que tienen un claro compromiso con la innovación y la sostenibilidad en todas sus vertientes. La valoración del premio ha tenido en cuenta la evaluación de sus recursos e iniciativas en nueve áreas que cubren los tres pilares del desarrollo sostenible: el económico, el social y el ambiental.

Los Best Tourism Villages comenzaron su andadura en 2021 como parte del esfuerzo de la Organización por convertir el turismo en motor de desarrollo rural y bienestar de la población, algo que "Sigüenza lleva en su ADN, y que, además, se está mejorando con proyectos como el de la Candidatura a Patrimonio Mundial. La OMT ha reconocido a Sigüenza como un destino rural que tiene la voluntad de convertir el turismo en una fuente de oportunidades y desarrollo, pensando especialmente en la sostenibilidad del destino y sus recursos y en el equilibrio entre el visitante y la población local, por lo que estamos muy agradecidos y satisfechos. Sin duda, la distinción abre nuevas oportunidades al sector, al tener además una trascendencia no solo nacional sino también internacional", señala Arantxa Pérez, concejala de Turismo.

A esta convocatoria, dirigida a localidades de menos de 5.000 habitantes, que velan por la sostenibilidad turística y consideran al sector como motor de desarrollo, se han presentado casi 300 pueblos de más de 40 países miembros de la Organización Mundial del Turismo, de entre los cuales han resultado premiados 54, tres de ellos en España: Cantavieja, Oñati y Sigüenza. "A las puertas ya de la celebración del IX Centenario de la ciudad, se trata de una magnífica noticia, que nos hace brillar en el mapa del turismo internacional. Se trata éste -el del turismo internacional- de uno de los aspectos en los que Sigüenza tiene, también de la mano de la candidatura a Patrimonio Mundial, más posibilidades de crecimiento. Por otra parte, recibir una distinción internacional es un orgullo para todos los seguntinos, especialmente para los que contribuyen cada día con su trabajo a la mejora de nuestra calidad en este sector", añade en este sentido la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino.

Ahora, Sigüenza ya forma parte de la red de «Best Tourism Villages by UNWTO», con lo que contará con un espacio para intercambiar experiencias, buenas prácticas y oportunidades. Esta red está integrada por representantes de los pueblos reconocidos como «Best Tourism Villages by UNWTO», así como de los pueblos que participan en el programa de mejora y contará también con expertos y entidades públicas y privadas del sector dedicadas a la promoción del turismo para el desarrollo rural. La red ayuda además a la OMT en su labor de encontrar buenas prácticas, formular directrices y recomendaciones sobre políticas y obtener nuevas perspectivas y conocimientos.