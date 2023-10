¿Cómo reducir hinchazón facial, arrugas y flacidez con yoga facial?

El yoga facial es una tendencia en el mundo de la belleza y el bienestar. Esta práctica combina ejercicios de yoga facial específicos, con técnicas de respiración y relajación, para tonificar, rejuvenecer y fortalecer los músculos faciales de forma natural.

Al igual que el yoga tradicional para el cuerpo, el yoga facial se enfoca en promover la circulación sanguínea, la relajación y la reducción del estrés, contribuyendo así a una apariencia más radiante y juvenil. Cada vez más personas recurren a este método, dado que es una alternativa no invasiva. En ese sentido, quienes deseen especializarse en la materia pueden cursar el programa de certificación que ofrece Beauty Love Academy.

Todos los detalles sobre el curso de yoga facial Yoga Facial Pro, es un curso 100 % online, basado en una metodología propia con una efectividad comprobada. Está dirigido a aquellas personas que quieren mejorar la condición de su rostro, como líneas de expresión, hinchazón facial y flacidez, papada, párpados y cachetes caídos, ojeras, bolsas debajo de los ojos y expresión de cansancio.

Quienes accedan al programa aprenderán ejercicios faciales para recuperar el tono muscular y técnicas lifting, para mejorar la flacidez, oxigenar la piel y reducir líneas de expresión. También técnicas de drenaje linfático para eliminar toxinas y reducir la inflamación, las cuales se pueden realizar con las propias manos, o con herramientas faciales como el roller y la gua sha, dos técnicas milenarias que desde el siglo VII hacen parte de la rutina de las mujeres orientales.

Y como todos los rostros son distintos, Laura Botero, Especialista en yoga facial y fundadora de Beauty Love Academy, evalúa a cada persona de forma personalizada para determinar qué métodos le favorecen más y cuáles debe evitar, según su condición particular.

¿Cuánto dura el curso? Yoga Facial Pro contiene información teórica y práctica que permitirá a las personas aprender a realizar correctamente las rutinas de yoga para el rostro.

Se puede elegir entre un plan básico, que incluye ejercicios y técnicas manuales. Uno intermedio, que además incluye diversas técnicas con gua sha y roller Y una opción avanzada, con diagnóstico personalizado, dirigido directamente por Laura Botero. Cada persona puede optar por la opción que más se adapte a sus necesidades y presupuesto. El curso incluye las guías descargables de ejercicios y otras guías de regalo sobre cuidados de la piel, aceites faciales, etc. Para mayor información visita Beauty Love Academy, donde se encuentran todos los detalles del curso.