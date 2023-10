Lujoso hotel residencia canina con piscina en Madrid

Dónde dejar el perro cuando una familia se va de vacaciones es una de las principales preocupaciones de muchas personas que quieren que su mascota reciba los cuidados necesarios mientras ellos no están.

No todas las residencias caninas cuentan con las características, personal e instalaciones adecuadas para garantizarles bienestar los días que estarán fuera del hogar.

En Madrid, una de las alternativas destacadas de residencia mascotas es el Centro Canino Monte Ida. Cuenta con instalaciones equipadas para el confort y el relax de las mascotas y con un equipo de profesionales que les brindan un trato hogareño y exquisito a los perros, haciéndolos sentir como en casa los 365 días del año.

10.500 m² dedicados al disfrute y al equilibrio emocional de los perros Desde el Centro Canino Monte Ida, creen que los perros no deben estar encerrados en un recinto de pocos metros. Por el contrario, aseguran que proporcionarles un espacio libre donde puedan moverse sin limitaciones les ayuda a tener más tranquilidad.

Partiendo de ello, han diseñado un centro de 10.500 m² en el Municipio de San Martín de Valdeiglesias, con todo lo necesario para aportar el grado de equilibrio y tranquilidad que requieren las mascotas. Las instalaciones cuentan con grandes parques individuales de hasta 60 metros cuadrados, con vallado de 2 metros de altura, suelo de arena y grava, que mantiene el ambiente limpio y fresco. Además de las instalaciones, cuentan con un campo de césped y obstáculos de más de 1.000 metros cuadrados, varios parques de paseo y zonas acuáticas, donde los perros pueden correr, jugar y pasear con total seguridad, siempre en compañía de sus cuidadores.

Los perros alojados en el hotel pueden disfrutar de su piscina canina, con cloración salina y regulador automático de pH, en la cual pueden nadar o refrescarse en un día soleado. Esta actividad es excelente para cualquier perro, especialmente, aquellos que sufren de algunas dolencias en articulaciones o se están recuperando de lesiones o intervenciones quirúrgicas.

Especialistas que se preocupan por el bienestar de las mascotas Aparte de contar con las mejores instalaciones, si algo caracteriza al Centro Canino Monte Ida es que cuenta con un equipo de profesionales dedicados en cuerpo y alma al bienestar de los animales. El mismo está conformado por veterinarios, guías caninos, cuidadores y expertos de conducta animal que se esfuerzan para que cada perro tenga una experiencia enriquecedora dentro del recinto.

Al frente del equipo se encuentra Israel Zamorano. Además de adiestrador profesional desde hace 20 años, es guía e instructor canino acreditado por la Real Sociedad Canina de España y por la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales. Junto a él, Patricia, Juani y Aída, también adiestradoras caninas y expertas en cuidado animal, consiguen que el paso por Monte Ida suponga una experiencia enriquecedora para cada perro que se aloja en sus instalaciones.

El servicio de residencia mascotas incluye alojamiento, alimentación de la mejor calidad, varios paseos diarios y uso de la piscina canina en temporada de verano. Adicionalmente, tienen precios especiales en servicio de modificación de conducta, especialmente dirigidos para perros con problemas de agresividad, timidez, inseguridad, desconfianza...

En estos casos, el equipo de especialistas de la firma realiza una valoración personalizada del perro y, tras comprobar que puede ofrecerse garantía de éxito, trabajan con el animal para conseguir estabilizar a este, asesorando después a los propietarios sobre lo que deben hacer una vez que vuelva a casa.

Los interesados en consultar las tarifas de residencia del Centro Canino Monte Ida pueden ingresar a su página web y recibir mayor información de sus precios y disponibilidad de fechas.