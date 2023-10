¿Cuándo y cómo hay que tomar Sildenafilo?

La vida de millones de personas en todo el mundo ha sido transformada por el sildenafilo, un medicamento ampliamente reconocido.

Esta poderosa sustancia ha revolucionado el tratamiento de la disfunción eréctil, permitiendo a los hombres recuperar su confianza y mejorar su calidad de vida. El fármaco actúa aumentando el flujo sanguíneo hacia el pene, facilitando la erección en respuesta a la estimulación sexual. Su eficacia y seguridad lo han convertido en un recurso esencial en la atención médica de la impotencia sexual. Sin embargo, desde la empresa lafarmacia.es alertan que su uso debe ser siempre supervisado y prescrito por un profesional de la salud, ya que se deben considerar precauciones y efectos secundarios potenciales.

Todo lo que se debe saber acerca del sildenafilo Los representantes de Lafarmacia.es explican que el sildenafilo es un medicamento que se encuentra en el mercado desde hace ya 25 años. Aseguran que desde que comenzó su comercialización, son muchos los hombres que lo solicitan de forma recurrente debido a su efectividad en casos de disfunción eréctil.

Precisan que el uso principal del fármaco de administración oral es para tratar a personas del sexo masculino que no tienen erecciones, pero que también está indicado para pacientes con hipertensión arterial pulmonar, una enfermedad poco habitual que se caracteriza por afectar el costado derecho del corazón y las arterias en los pulmones.

Enfatizan que los médicos antes de recetar el sildenafilo realizan un análisis exhaustivo al paciente para determinar cuáles son las causas de la disfunción eréctil, ya que son muchos los factores que la pueden desencadenar, entre ellos el estrés, la ansiedad, los trastornos del sueño, los niveles bajos de testosterona, el exceso de alcohol y el tabaquismo. Sin embargo, remarcan que detrás de un problema de erección se puede esconder una enfermedad del corazón, diabetes, esclerosis múltiple, síndrome metabólico, aterosclerosis, entre otras patologías de cuidado.

Cómo se debe tomar el medicamento y cuáles son sus contraindicaciones Desde Lafarmacia.es aseveran que algunos profesionales de la salud recomiendan tomar el sildenafilo al menos 45 minutos antes del sexo. Asimismo, destacan que la efectividad del fármaco es por un tiempo de aproximadamente seis horas.

Adicionalmente, resaltan que la erección, una vez ingerido el medicamento, no se produce por sí solo. Es decir, como en cualquier relación sexual, se necesita de un estímulo, ya sean besos, caricias, etc. También explican que se debe tomar como máximo una vez al día.

Por otro lado, hacen una llamada a las personas a consumir el sildenafilo como lo receta el médico, dado que sobrepasar la dosis puede traer graves consecuencias como por ejemplo, un infarto al miocardio. Finalmente, manifiestan que las investigaciones han arrojado que esta medicina está contraindicada en individuos con enfermedades graves bajo tratamiento con nitroglicerina u otros nitratos.