¿Cómo suele ser el comportamiento de la expareja respecto a los hijos?

Los conflictos suscitados por desacuerdos en la custodia de menores son de los más delicados y complejos de abordar en materia de derecho civil y familiar.

Cuando una separación o divorcio no finaliza de mutuo acuerdo y existen hijos de por medio, a la hora de resolver cuál de los progenitores se queda con la guarda de los pequeños, la Justicia tiende a considerar ciertos factores como la situación económica, el entorno familiar y social y las conductas dudosas.

En este sentido, los servicios de detective privado que CTX Detectives Privados ofrece en Madrid son eficientes para revelar casos de posible incompetencia de una expareja o sospechas de comportamientos cuestionables en la crianza de los menores.

Los aspectos que pueden hacer modificar la custodia de un menor La custodia es uno de los temas que más preocupación e inquietud causa en las parejas que deciden divorciarse, porque el objetivo primordial es el de asegurar el bienestar de los menores, ya sea a través de un acuerdo mutuo entre los padres o mediante una decisión judicial.

En España existen dos tipos de custodia habituales y vigentes: la custodia monoparental que se atribuye a uno de los integrantes de la pareja, mientras que el otro progenitor solo tiene derecho a visitas consensuadas; y la compartida en cuyo régimen ambos padres deben hacerse cargo en igualdad de condiciones del desarrollo, bienestar y educación del pequeño.

En este marco, la perspectiva jurídica contempla la presencia de múltiples factores para retirar el cuidado de los niños, como mantener conductas violentas o agresivas con el menor, llevar un estilo de vida desorganizado que afecte su estabilidad, desatender los cuidados necesarios, ingresar a un centro penitenciario por la comisión de un delito grave, adicciones a drogas o alcohol e inestabilidad laboral, entre otras.

Por qué es importante un detective privado para la custodia de los hijos Cuando los padres no logran ponerse de acuerdo acerca de la custodia de sus hijos menores, la situación llega a las esferas judiciales y es el juez quien debe tomar las cartas en el asunto.

En estos casos donde existe la sospecha de una de las partes de que su expareja no está capacitada para hacerse cargo de los menores o para compartir la tenencia, ya sea por razones económicas o personales o porque no exhibe comportamientos adecuados, resultan cruciales los servicios que pueden aportar las agencias de investigación como CTX Detectives Privados.

La firma dispone de un amplio equipo de detectives experimentados y debidamente certificados, expertos en informática forense y analistas, capaces de utilizar herramientas tecnológicas y las técnicas más sofisticadas para obtener pruebas documentales (vídeos, grabaciones, fotografías) que sirvan de apoyo fundamental en aquellas situaciones donde un progenitor difama a otro y busca desacreditarlo en un juzgado.

El material obtenido que aporta la agencia suele ser irrefutable en tribunales y, en muchas ocasiones, permite corroborar las conductas inadecuadas de una de las partes que amenazan al bienestar del menor.

Las investigaciones que desarrolla CTX Detectives Privados, en definitiva, respetan a la legislación vigente y se caracterizan por una máxima confianza y discrecionalidad.