Israel Huerta explica cómo detectar los leads de calidad alta y por qué es importante hacerlo

Los leads de calidad en las estrategias de email marketing son los usuarios realmente importantes.

Existen ciertos factores que sirven para delimitar a los suscriptores que están interesados en el contenido y los que no. De manera que hacer un análisis y filtrar los leads más prometedores es ideal para potenciar la estrategia.

El experto en marketing automatizado, Israel Huerta, explica la forma de determinar a los usuarios de calidad y sus múltiples beneficios para la organización. Con más de 500 clientes satisfechos, Huerta y su equipo se encargan de gestionar este tipo de procesos para impulsar los resultados.

Razones para filtrar los leads hasta obtener usuarios de calidad Para entender los beneficios de los leads de calidad, primero se debe comprender a qué se refiere este término. Cuando los usuarios se suscriben a la comunidad de una plataforma digital, reciben correos elaborados bajo una estrategia de email marketing. Si bien, estos dan un paso adelante en el embudo de conversión, es importante dar con los leads que realmente sean de calidad.

Además de ser un suscriptor, un lead de calidad es aquel muestra un interés real y palpable por el contenido, este se caracteriza por interactuar con la información, ingresar a los links, reenviar e, inclusive, responder con feedback.

Identificar a estos usuarios brinda muchas ventajas para el comercio en cuestión. En primer lugar, este filtro permite crear una lista exclusiva y enviar promociones que impulsen al usuario a adquirir el producto o servicio.

De igual manera, genera un mejor retorno de la inversión porque el contenido le está llegando a los usuarios indicados. También se puede obtener información directa y confiable para mejorar las próximas campañas, lo que permite mejorar la estrategia de email marketing.

Así, al contar con una comunidad que interactúa abiertamente, se reduce la cantidad de spam, brindando una imagen legítima que mejora la reputación y la confianza de futuros clientes.

Señales que determinan leads de calidad alta Las actividades que realizan los leads después de recibir el correo son las bases para determinar si es un suscriptor importante o simplemente está de paso. Cuando se trata de un buen lead, este transcurre un tiempo prudencial en el correo. No solo lo lee, sino que también analiza e interactúa abiertamente con el contenido porque le interesa la información. En cambio, un usuario desinteresado pasa poco tiempo en el correo, probablemente no descarga el contenido gratuito y no inicia el proceso de conversión.

De esta manera, se evidencia que el mantenimiento de la lista de suscriptores es fundamental para que una estrategia de marketing por correo tenga buenos resultados.

Por medio de un equipo profesional, Israel Huerta ofrece este servicio, con la idea de que sus clientes alcancen leads de calidad y optimicen su negocio. En su plataforma digital se pueden conocer más detalles sobre el proceso, así como solicitar un presupuesto personalizado.