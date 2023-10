En la sociedad moderna, las personas buscan constantemente una manera de aliviar sus sensaciones de estrés para disfrutar de relaciones y momentos más saludables con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Por supuesto, la gestión de estrés no es una tarea sencilla, ya que implica enfrentar las emociones y pensamientos propios y controlar los comportamientos autodestructivos.

Sentirme Mejor, empresa especializada en la gestión del estrés, cuenta con expertos en coaching y una gran variedad de recursos digitales para alcanzar una vida más sana, feliz y productiva.

La importancia de gestionar el estrés Sentirme Mejor explica que el estrés surge cuando el individuo percibe que las cargas a las que se enfrenta son mayores a lo que este puede resistir o enfrentar. Estas cargas pueden ser físicas, mentales o emocionales y aparecen en cualquier situación del día a día (laboral, familiar, de estudios, negocios, competiciones, etc.).

El estrés es un principio evolutivo, generado para dar un extra de energía o atención al organismo y proporcionar anestesia ante el dolor físico. Debido a que se trata de un principio y respuesta normal en el individuo (al igual que la ansiedad), es imposible eliminarlo por completo. Por esta razón, surge la gestión de estrés como un proceso efectivo para controlar ese estrés constante y prolongado que surge cuando las personas no pueden soportar sus cargas físico-mentales y emocionales. Esta gestión es necesaria para evitar las consecuencias del estrés frecuente como por ejemplo reducción en la concentración, falta de energía e incapacidad para razonar y tomar decisiones.

¿Cómo aprender a gestionar el estrés? La gestión adecuada del estrés empieza por cambiar la forma en cómo un individuo se relaciona con sus pensamientos y sensaciones, especialmente en momentos intensos y emocionales. Esto es importante para cualquier ámbito de la vida, ya que una situación estresante en el trabajo, la relación de pareja o la familia no se resolverá hasta alcanzar una buena relación emocional propia.

Aunque muchas personas pueden verse tentadas a abandonar y escapar con frecuencia de este tipo de situaciones, en algún punto las retoman debido a la falta de gestión de estrés. Como ha sido mencionado anteriormente, el estrés no puede ser eliminado ni se puede escapar de él para siempre, por lo que es fundamental aprender a controlarlo.

En Sentirme Mejor, cuentan con especialistas en gestión del estrés para ayudar a sus clientes a lograr relaciones sanas y sólidas con sus pensamientos, comportamientos y emociones. De igual manera, esta compañía recomienda a sus pacientes en las sesiones que hagan deporte, tengan vida social, descansen suficiente, se alimenten bien y practiquen mindfulness para generar mejores resultados.

Con la ayuda de los profesionales de Sentirme Mejor, las personas aprenden a bajar los niveles de cortisol (hormona del estrés) y tratar sus problemas digestivos y de salud generados por el mismo. De igual manera, esta empresa enseña a sus pacientes todo sobre las emociones y cómo estas están relacionadas en gran medida con el estrés prolongado.