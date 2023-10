Desbloquear la innovación corporativa con la ayuda esencial de los socios externos

En el panorama empresarial actual en rápida evolución, la innovación es el elemento vital del éxito para las medianas y grandes empresas. Para seguir siendo competitivas, estas organizaciones buscan constantemente nuevas formas de resolver desafíos complejos e impulsar el crecimiento. Tradicionalmente, muchos han recurrido a métodos como hackatones, plataformas de innovación abierta y encuentros con investigadores. Sin embargo, con demasiada frecuencia, estos esfuerzos no cumplen con las expectativas, lo que resulta en un desperdicio de recursos (tiempo y dinero) y oportunidades perdidas.

En TRL+, están convencidos de que hay una mejor manera de aprovechar el poder de la innovación: asociándose con un especialista externo en innovación abierta. Por ello, quieren explorar el porqué este enfoque es esencial y cómo TRL+ puede ser una buena opción para potenciar proyectos de investigación.

Los enfoques tradicionales tienen algunos peligros. Los hackathones, las plataformas de innovación abierta y los encuentros con investigadores pueden ser herramientas valiosas, pero tienen limitaciones. A menudo, carecen de la estructura y la orientación necesarias para convertir ideas innovadoras en soluciones prácticas. Las empresas frecuentemente se encuentran ahogadas en un mar de ideas, luchando por identificar las más prometedoras y sin poder ejecutarlas de manera efectiva.

¿Por qué son importantes los socios externos de innovación abierta? La experiencia importa: en TRL+, cuentan con un equipo de socios con una combinación única de profunda experiencia empresarial y un profundo conocimiento del mundo de la investigación. Esta doble experiencia les permite cerrar la brecha entre la innovación académica y el éxito comercial sin problemas. No son solo coleccionistas de ideas; son orquestadores de innovación.

Minería tecnológica: su enfoque es la "minería tecnológica" y está diseñado para descubrir las gemas ocultas dentro de los laboratorios de investigación de las mejores universidades. Se relacionan directamente con investigadores para identificar proyectos y patentes innovadoras. Pero su papel no termina ahí. Se encargan de llevar esta tecnología al mercado, manejando todos los aspectos comerciales críticos, incluidas las ventas, la recaudación de capital, la contratación, el marketing, las comunicaciones y la contabilidad.

Marco para el éxito: cuando se elige a TRL+ como socio de innovación abierta, se obtiene acceso a un marco probado para el éxito. La empresa ayuda a definir un marco claro para comprender sus desafíos principales, presentar las mejores soluciones disponibles en el mundo de la investigación de deeptech, guiar en la selección de las opciones más adecuadas y acompañar a través del proceso de implementación.

La innovación eficaz requiere algo más que la simple contratación de un socio externo; requiere la participación activa de los líderes. En TRL+, fomentan y facilitan este compromiso. Sus líderes, jefes de departamento y tomadores de decisiones desempeñan un papel fundamental al brindar comentarios e ideas valiosas que garantizan que brinden las soluciones de tecnología profunda más innovadoras disponibles.

¿Por qué TRL+ es un socio ideal de innovación abierta? En el mundo de la innovación abierta, el éxito es algo más que ideas; se trata de ejecución. Con TRL+, no solo se obtiene acceso a una red de investigadores e innovadores de primer nivel, sino también a un equipo de profesionales experimentados que saben cómo convertir la innovación en una ventaja competitiva. No son consultores; son socios de innovación, comprometidos con su éxito.

En conclusión, el panorama empresarial está evolucionando y la innovación es la clave para mantenerse a la vanguardia. Los enfoques tradicionales de la innovación a menudo se quedan cortos. Para desbloquear todo el potencial de su empresa, hay que asociarse con un especialista externo en innovación abierta como TRL+. Con su experiencia, enfoque de minería tecnológica y compromiso con el éxito, ayudan a abordar los desafíos más importantes e impulsar la innovación que realmente importa. Con ellos, es posible embarcarse en un viaje de innovación que conduzca a resultados tangibles y transformadores.