Lindsay Fisiobed’s fabrica un colchón para evitar el dolor de espalda

En todo el mundo, son numerosas las personas que se ven afectadas por el dolor de espalda. Esta condición no solo causa molestias físicas, sino que también puede impactar de forma negativa en la calidad del sueño y perjudicar la salud en general.

Una de las principales causas de este dolor es el uso de un colchón inadecuado, que no proporciona el apoyo necesario para mantener la columna en su posición natural durante el sueño. Por este motivo, Lindsay Fisiobed’s, empresa dedicada al sector de colchones, ha desarrollado un sistema de descanso de última generación. En colaboración con un equipo de ingenieros y fisioterapeutas, han conseguido diseñar colchones que con su sistema B.A.S. (body adaptation system), ofrecen una perfecta adaptación y un óptimo confort.

¿Cómo saber si el colchón es el causante del dolor de espalda? Existen algunas señales que pueden corroborar que el dolor de espalda es causado por el colchón. La primera de ellas es levantarse con dolor. Si por las mañanas la dolencia es más fuerte, indica que el colchón no está proporcionando el descanso necesario durante las horas de sueño. En especial, si el usuario se siente bien al acostarse y se levanta con molestias.

Otra señal puede ser despertarse constantemente durante la noche. Esto podría deberse a que el usuario no encuentra una posición cómoda para acostarse, lo que puede causarle dolor de espalda y evitar un descanso adecuado.

Por otro lado, puede ser que el colchón sea muy duro o demasiado suave. En el primer caso, puede generar presión en las articulaciones; mientras que, en el segundo, existe una alta probabilidad de lastimar la columna.

Relajación total de las zonas de apoyo gracias a esta alternativa innovadora Tras más de 30 años de experiencia en el sector, Lindsay Fisiobed’s, junto a un equipo de expertos en el sector del descanso, han conseguido desarrollar un colchón para evitar el dolor de espalda matinal. Esta innovadora solución cuenta con características que proporcionan la mayor adaptación y comodidad a la hora de dormir.

Está diseñado para adaptarse a 5 zonas del cuerpo, ofreciendo el apoyo adecuado en cada una. Entre estas, se encuentran los hombros y las caderas, áreas muy propensas a sufrir lesiones y tensiones durante el sueño. También han tomado en cuenta la zona lumbar, que puede verse afectada por una mala posición durante el sueño, causando presiones y tensiones en esta área.

Además de su diseño ergonómico, los colchones de esta empresa están fabricados con materiales de alta calidad y tecnología de última generación. Esto asegura una durabilidad y resistencia excepcionales.

Un buen colchón es fundamental para evitar el dolor de espalda y mejorar la calidad del sueño. La opción de Lindsay Fisiobed’s es una alternativa ideal para quienes buscan un descanso saludable y reparador.