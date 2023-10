Bidaidea, otra vez más patrocinando a 17ENISE

Fortalecer la ciberseguridad en España con la colaboración entre Bidaidea e INCIBE.

Bidaidea, una de las empresas líderes y especializada en Ciberseguridad, Inteligencia y en el desarrollo de soluciones innovadoras para proteger sistemas informáticos y datos sensibles, se complace en anunciar su participación como colaborador, un año más, con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la entidad de referencia en España en materia de ciberseguridad. Esta participación tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo y concienciación, y colaborar en la prevención, detección y respuesta ante incidentes de seguridad digital de empresas y ciudadanos. Por otro lado, Bidaidea ha sido adjudicataria de dos proyectos del programa de Compra Pública Innovadora gestionada por INCIBE: Proyecto CiberVigil y el Proyecto ALIMISOC.

¿Cómo ha sido la participación de Bidaidea en 17ENISE? #17ENISE es un evento insoslayable en la agenda tanto nacional como internacional de ciberseguridad, consolidándose como un punto de reunión fundamental para la industria de un sector que no deja de expandirse año tras año. La decimoséptima edición se enfocará en regresar a sus raíces como el punto de encuentro clave en el ámbito nacional e internacional de la ciberseguridad. Se ofrecerán diversas oportunidades para establecer conexiones profesionales y actividades de networking.

Además, destacarán eventos como el International Business Forum, que facilitará la colaboración entre demandantes internacionales de soluciones de ciberseguridad y proveedores españoles. También se llevará a cabo el evento Meet the Investor, donde inversores nacionales en ciberseguridad podrán establecer alianzas estratégicas con fondos internacionales.

A la empresa le enorgullece seguir de la mano de INCIBE en esta iniciativa para fortalecer las capacidades cibernéticas de España. La colaboración se centrará en el intercambio de conocimientos, generar oportunidades de negocio, facilitar la internacionalización de la industria española, estimular el networking, fomentar el emprendimiento e innovación en ciberseguridad y debatir sobre tendencias, soluciones y retos. Desde Bidaidea aportarán su experiencia técnica y su enfoque innovador para contribuir significativamente a los esfuerzos de INCIBE en la protección de la infraestructura digital del país.

Colaboración global e innovación continua La tecnología evoluciona constantemente, y con ella, los ciberataques se vuelven más sofisticados. En Bidaidea colaboran estrechamente con agencias gubernamentales, organizaciones internacionales y el sector privado para compartir conocimientos y experiencias. Creen que esta colaboración global es esencial para crear un ecosistema digital seguro para todos.

La empresa está firmemente comprometida en proteger a los clientes y socios de las amenazas digitales en constante evolución. Creen que con una combinación efectiva de ciberseguridad robusta y ciberinteligencia proactiva, pueden forjar un futuro digital seguro y sostenible para todos que no solo garantizará una protección impenetrable contra ciberataques, sino que también permitirá una comprensión profunda y dinámica de las amenazas futuras.