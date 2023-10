Zach & Decor se encarga de reformar la casa

Las últimas tendencias del diseño de interiores realzan la reforma integral de pisos, apartamentos y casas, incluyendo materiales y objetos que datan de una época específica.

Sin embargo, para algunos diseñadores como Zaida Muñoz, no se trata de que los espacios estén a la moda, sino de que perduren en el tiempo, sobre todo cuando se invierten grandes cantidades de dinero en su renovación. Es por esto que desde su estudio, Zach & Decor, Muñoz se encarga de implementar ideas innovadoras y atemporales en sus proyectos, con el objetivo de que sus clientes puedan disfrutar de un espacio atemporal que no se aleje de las tendencias, pero que se mantenga vigente por toda la vida.

Diseño e innovación en un mismo lugar El trabajo de Zach & Decor se basa en la aplicación de sólidos conceptos de diseño en la realización de proyectos de reforma integral de todo tipo. Con un claro enfoque e inspiración en el diseño modernista de la primera mitad del siglo XX, este estudio espera intervenir de forma global sobre los espacios, para proporcionarles un aire mucho más contemporáneo y funcional, siempre teniendo en cuenta las necesidades, gustos y expectativas de cada cliente. A diferencia de otros estudios de diseño, Zach & Decor se enfoca en el planteamiento y ejecución de obras de reformas integrales estilísticas y funcionalmente duraderas, implementando opciones de diseño que han logrado mantenerse en las últimas 7 décadas.

Esto no quiere decir que el estudio no explore nuevas formas de abordaje conceptual y materiales, solo que analiza su inserción desde un punto de vista atemporal que no desentone con las búsquedas actuales y futuras del diseño de interiores. Cada uno de los espacios se diseñan desde una completa atención al detalle, controlando con rigor conceptual cada uno de los aspectos que intervienen en la obra, desde sus primeros bosquejos hasta su entrega final.

Espacios diferenciados con ideas atemporales Para el estudio, el interés principal de las reformas integrales es el de darle una segunda oportunidad a los espacios, teniendo como base su potencial de transformación y adaptación a ideas innovadoras. Esto permite incluir un aire renovador en los espacios que ayuda a diferenciar un proyecto del otro, siempre teniendo en cuenta los usos y estrategias de habitabilidad de cada lugar. Zach & Decor ha trabajado en proyectos de reforma integral dentro y fuera del país, renovando espacios domésticos y comerciales en varias de las ciudades más grandes de la península.

Con su servicio de diseño y asesoría para reformas integrales, este estudio espera contribuir al desarrollo del diseño de interiores en el país, liderando proyectos que se inspiran en las búsquedas conceptuales y prácticas del pasado, para construir un espacio atemporal orientado a la exploración de ideas innovadoras que se mantengan vigentes por mucho más tiempo.