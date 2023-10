Probar el txuletón de la vaca vieja y gorda, con Txogitxu

El txuletón es un plato que, siendo tradicional del País Vasco, ha ganado fama en todo el mundo. Consiste en un corte grueso de carne de vaca cocinado a la parrilla, con un sabor y jugosidad increíbles.

Sin embargo, no cualquier vaca puede ser utilizada para elaborar un auténtico txuletón, sino que la clave está en la edad y la alimentación del animal.

Txogitxu, una empresa con larga trayectoria en el mundo de la carne de vacuno, se especializa en txuletón de la vaca vieja y gorda. Se ha convertido en una referencia en el sector por su dedicación a la selección y distribución de carnes de alta calidad.

Un plato típico del País Vasco que ha dado la vuelta al mundo La historia del txuletón se remonta a siglos atrás, cuando los vascos comenzaron a utilizar esta técnica de cocción para aprovechar al máximo la carne de las vacas que ya no eran aptas para el trabajo en el campo. Esta tradición se ha mantenido a lo largo de los años, convirtiendo a este plato en uno de los más emblemáticos de la cocina vasca.

Para su preparación, se utiliza carne de vaca de entre 12 y 20 años, con una gran cantidad de grasa. Los animales son alimentados con hierba de los prados salinizados de la región vasca, además de maíz y verduras. Esta alimentación es la que le aporta a la grasa el aroma característico del txuletón.

Con el paso del tiempo, este plato no solo ha alcanzado gran popularidad en España, sino también en otros países. Cada vez son más los restaurantes y establecimientos gastronómicos que lo incluyen en su carta, atrayendo tanto a locales como turistas en busca de una experiencia culinaria excepcional.

Una firma especializada en txuletón de la vaca vieja y gorda Los productos Txogitxu han destacado en el sector por su alta calidad, llegando con éxito a toda España y otros países. Su fundador y especialista en txuletón, Imanol Jaca, se encarga de seleccionar cuidadosamente a las vacas desde Galicia hasta Centroeuropa, teniendo en cuenta factores como la edad, la alimentación y los cuidados que ha recibido el animal. Además, realiza una segunda selección para asegurar una eficiente regularidad en el producto final.

El siguiente paso es el corte de las vacas que Imanol realiza con el mismo mimo con el que han sido criadas y con el objetivo de conseguir buenas txuletas y ofrecerlas a las empresas del sector hostelero. Disponen de dos opciones: el txuletón entero o el precortado. Además, cada uno de sus productos vienen envasados de manera cuidadosa, permitiendo mantener todas sus propiedades y su sabor intactos hasta el momento de la preparación.

La dedicación y el riguroso proceso de selección que realiza Txogitxu aseguran un sabor excepcional en cada pieza de carne, garantizando a los restauradores ofrecer a sus clientes una experiencia gastronómica única.