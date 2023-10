Lashes & Go, especialistas en lifting y tinte de pestañas

En los últimos años, las corrientes estéticas han evolucionando, pasando, por ejemplo, de las que potenciaban los acabados más recargados y extremos por aquellas que representan todo lo contrario.

Un efecto de “menos es más”, que tiene como objetivo un resultado mucho más fresco y juvenil a través de resaltar la belleza natural.

Con este cambio de prisma, el tinte de pestañas y el lifting se han posicionado como dos de las tendencias actuales más fuertes.

En Lashes & Go se encuentra un equipo de profesionales que ha sabido adaptarse a estas nuevas tendencias. Esta empresa dispone de múltiples centros en varias de las principales ciudades españolas y cuenta con una aplicación propia que facilita el acceso a los distintos servicios que ofrece.

Decir hola al lifting de pestañas y adiós al rizador Con el lifting se busca curvar y alargar las pestañas desde la raíz. Esto se consigue gracias a unos moldes de silicona que se ajustan a la línea del párpado. El resultado son unas pestañas más largas y estiradas hacia arriba. Durante una sesión de lifting también se aplica tinte para crear un efecto de espesor y longitud.

Este tratamiento dura entre 4 y 5 semanas, ya que el resultado se pierde gradualmente, a medida que las pestañas se renuevan. Además, se trata de un tratamiento totalmente seguro que es posible repetir cada 5-8 semanas.

Opciones de tinte Como se ha comentado, en este servicio se aplica un tinte con el que se consigue intensificar y oscurecer la pestaña natural.

Por lo general, estas aplicaciones de tinte requieren de aproximadamente 40 minutos y su duración es similar a la del lifting. Este proceso se puede repetir siempre que sea necesario.

En los centros de Lashes & Go es posible acceder a distintos colores de tinte. El tono más demandado por excelencia es el negro, aunque hay quien busca darle un toque más especial a sus pestañas con gamas como el marrón claro o el negro azulado, los cuales se han podido ver en pasarelas recientemente.

Lashes & Go son especialistas en este tipo de servicios, sus técnicos te aconsejarán de forma personalizada y encontrarán la forma y tinte que mejor se adapta a las necesidades.