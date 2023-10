¿Cómo denunciar a un compañero de trabajo?, por Tierno Centella

Los casos de acoso laboral no paran de crecer en todo el mundo y representan uno de los problemas más graves en los espacios de trabajo, según diversos estudios.

Pese a que estas situaciones no son una novedad, todavía hay empleados que desconocen cómo denunciar a un compañero de trabajo por acoso laboral. Por este motivo, resultan esenciales los bufetes como Tierno Centella, un despacho de abogados que se dedica a acompañar legalmente a quienes reciben acoso horizontal y no saben cómo proceder.

Cómo denunciar a un compañero de trabajo por acoso laboral Cuando una persona sufre una situación de acoso laboral de carácter horizontal, es decir, la agresión proviene de un compañero de trabajo, las dudas a la hora de realizar la denuncia son múltiples. En gran medida, esto se debe a que la víctima tiene miedo de perder el empleo, ya que el agresor lo amenaza y lo hostiga de forma constante.

Otra de las causas que frenan una posible denuncia es el absoluto desconocimiento sobre cómo denunciar a un compañero de trabajo por acoso laboral u horizontal, pese a que existen hasta 4 formas diferentes de denuncia.

La primera denuncia se puede establecer ante la Inspección de Trabajo. En este caso, el trabajador presenta una serie de pruebas que luego son constatadas por un inspector de trabajo, el cual se ocupa de visitar el espacio laboral para certificar que los hechos denunciados son verdaderos.

Sumado a esta, la segunda modalidad de denuncia requiere solicitar la extinción voluntaria del contrato de trabajo por acoso laboral, la tercera se lleva adelante mediante un procedimiento ordinario laboral y la cuarta, a través del procedimiento ordinario por daños y perjuicios.

Desde Tierno Centella, el bufete de abogados que tiene como líder a Jesús Tierno Centella, cuentan con la capacidad y la experiencia necesaria para guiar a quienes no saben cómo denunciar a un compañero de trabajo por acoso laboral.

La importancia de recurrir a profesionales de experiencia en casos de acoso laboral Teniendo en cuenta que son cada vez más las personas que desconocen cómo denunciar a un compañero de trabajo por acoso laboral, la tarea que llevan a cabo desde Tierno Centella resulta esencial.

Los profesionales que integran la firma se dedican a recopilar una amplia variedad de pruebas: correos electrónicos, llamadas fuera del horario laboral que perjudican el merecido descanso de los trabajadores e, incluso, certificados médicos para tratar los trastornos de ansiedad o elevados niveles de estrés que se generan a causa del acoso laboral.

Por los numerosos casos de acoso laboral resueltos con éxito en favor de los trabajadores, Tierno Centella se posiciona como una opción ideal para quienes necesiten asesoría y acompañamiento a la hora de denunciar estas situaciones.