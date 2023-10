Los implantes dentales son la forma más eficaz de soportar un juego completo de dentaduras postizas

Hay muchos factores que pueden favorecer la pérdida de dientes, especialmente en una edad avanzada.

Las condiciones ambientales, la genética, la mala higiene oral y los traumatismos por golpes son las causas más comunes de la caída de piezas dentales. Esta situación hace que las personas pierdan la confianza en sí mismas y no puedan realizar tareas básicas, como comer.

En este contexto, la tecnología odontológica ha desarrollado una serie de tratamientos que buscan devolver a las personas su capacidad de sonreír y de comer, reemplazando las piezas faltantes con dentaduras postizas, prótesis parciales o implantes dentales. Para la clínica especializada en restauración dental de Mexicali, Estética Dental y Ortodoncia, los implantes son los más efectivos para solucionar esta situación. Por este motivo, se propuso explicar en qué consiste esta alternativa de tratamiento y cuáles son sus principales beneficios.

Eficacia y comodidad en un tratamiento alternativo A diferencia de las prótesis parciales, los puentes y las dentaduras postizas, los implantes dentales funcionan como "dientes de reemplazo" que se fijan directamente sobre el hueso, manteniéndose estables dentro de la cavidad bucal. Estos permiten una mayor comodidad a la hora de comer o beber, ya que las personas no deben preocuparse porque se muevan de forma involuntaria de sus prótesis dentales. Además, los implantes dentales se ven y sienten como dientes naturales, adaptándose fácilmente a las piezas que aún se conservan. Esto proporciona una sonrisa mucho más natural y acorde a los rasgos faciales de las personas.

Los implantes dentales forman parte de una alternativa de tratamiento más estética que, a diferencia de otras, es permanente y confiable. Además, los implantes tienden a ser mucho más cómodos que otras soluciones odontológicas, lo cual ayuda a mantener la mandíbula sana y salvar los dientes naturales que aún permanecen en la boca. Aunque la primera inversión es un poco alta, a largo plazo los implantes dentales pueden representar un ahorro considerable, ya que no necesitan reemplazarse o ajustarse, como ocurre con las dentaduras postizas y las prótesis parciales.

Tratamientos con profesionales La clinica especializada Estética Dental y Ortodoncia cuenta con equipos tecnológicos y personal capacitado para liderar tratamientos de implantes dentales en pacientes con problemas odontológicos. Asimismo, los procedimientos de fabricación e instalación de los implantes se realizan directamente en la sede de la clínica y solo requieren la disposición del paciente y una serie de cuidados extra después de la intervención. Por lo general, se solicita a los pacientes que guarden reposo y lleven una dieta específica durante unos días, para que los implantes se asienten, evitando infecciones o irritación.

Con este servicio, Estética Dental y Ortodoncia espera que las personas puedan recuperar la confianza de sonreír y comer, sin ningún temor a perder sus dientes mientras lo hacen. Además, los implantes dentales forman parte de los tratamientos que prefieren los pacientes para reemplazar sus dientes faltantes, razón por la cual es altamente recomendado por especialistas de todo el mundo.