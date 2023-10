¿Qué es la Psicología Afirmativa?, según los especialistas de Calma Al Mar

Muchas personas acuden al centro de psicología Calma al Mar debido a emociones y síntomas que experimentan a raíz de haber sufrido discriminación y opresión, por formar parte del colectivo LGTBIQA+.

Cada vez son más las personas que forman parte de este colectivo y que piden asistencia psicológica para trabajar aquellos traumas emocionales que experimentan.

Desde la Psicología Afirmativa se trabajan estos síntomas cuyo origen es muy distinto al que se podría encontrar en pacientes heterosexuales.

Estos pacientes acuden a consulta con problemas como:

Estrés postraumático debido a discriminaciones sucesivas

Ansiedad social

Miedo al rechazo

Miedo a los prejuicios sociales

Incapacidad para desenvolverse en contextos no seguros

Secuelas emocionales relacionadas con la autoestima y el autoconcepto

Lo importante a tener en cuenta en estos casos es que estos síntomas son causados por pertenecer a un colectivo minoritario y discriminado.

La psicóloga Andrea Mezquida, experta en Psicología Afirmativa y de diversidad de género, habla sobre su experiencia atendiendo este tipo de casos.

Andrea, ¿qué es exactamente la Psicología Afirmativa?

La Psicología Afirmativa es una parte de la psicología encargada de abordar y trabajar aquellas consecuencias emocionales y psicológicas, que sufren las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQA+.

No se trata de una rama concreta de la psicología, ni es un tipo de corriente específica, sino que surge de la necesidad de atender de manera más especializada a este tipo de pacientes que sufren una discriminación diferente a los que pueda padecer una persona heterosexual.

Para poder atender a este tipo de pacientes desde la Psicología Afirmativa se requiere de una formación específica que acredita a la/el profesional a poder atender estos casos en concreto, con toda la formación y conocimientos adecuados para ello.

¿En qué medida influyen estas secuelas emocionales en la vida diaria de los pacientes?

Hay que tener en cuenta que las personas que acuden a consulta por este tipo de problemas emocionales han estado sufriendo toda su vida o gran parte de ella esa discriminación de una manera frecuente.

Al igual que cualquier persona que a lo largo de su vida haya sufrido acoso escolar, o haya sido desplazada por cualquier tipo de motivo y, probablemente, esto le termine afectando emocionalmente, las personas del colectivo, lo sufren en igual o superior medida por el simple hecho de pertenecer a este colectivo.

Este tipo de consecuencias emocionales y psicológicas les impiden llevar una vida normal y totalmente funcional, ya que ven mermada su autoestima, su autoconcepto y la auto-valía, así como, sienten verdaderas dificultades y miedo a la hora de relacionarse con otras personas.

Este miedo viene determinado por experiencias pasadas en las que, al intentar interactuar con personas desconocidas, han recibido rechazo o comportamientos homófobos por parte de esa o esas personas.

Por tanto, todo ello les dificulta a la hora de tener una vida plena y en la que se sientan seguridad de su propia identidad.

¿Cuál es el procedimiento para trabajar con estos pacientes?

En estos casos, el inicio del proceso terapéutico es prácticamente el mismo que en otro tipo de situaciones; es decir, lo primero que hacemos es realizar una entrevista inicial a la persona, para que nos cuente las razones por las que ha decidido pedir asistencia psicológica y, posteriormente, saber en qué medida esas razones y esos síntomas le afectan en su día a día.

Las dos primeras sesiones suelen estar dedicadas a que el paciente exprese todo lo que necesite expresar y la labor principal del terapeuta es escuchar de manera activa, realizando preguntas abiertas para comprender los antecedentes y condicionantes del problema por el que acude a consulta.

Más adelante, cuando se van colocando los objetivos de la terapia y las áreas emocionales a trabajar, se comienza con la intervención psicológica correspondiente, acompañada de sus respectivas técnicas y estrategias.

Para este tipo de terapia, ¿realizáis también sesiones online, o solamente presenciales?

En Calma al Mar realizamos sesiones online y presenciales para cualquier tipo de terapia. Ambos tipos de modalidades son efectivas y adecuadas para trabajar ese tipo de casos.

Al tratarse de temas que requieren poder trabajar tareas en casa y otras en consulta, resulta indiferente que se haga de manera online o presencial, lo importante es que la terapia sea efectiva y la persona se siente atendida.

Personalmente, siempre me ha gustado más la modalidad presencial porque considero que tener en cuenta el lenguaje no verbal, es muy importante, pero lo cierto es que la modalidad online es igual de exitosa y se establece el mismo vínculo entre paciente y terapeuta.

¿Existe algún perfil en concreto que acuda más a terapia por este tipo de problemas?

Cualquier persona del colectivo LGTBIQA+ que haya sufrido algún tipo de acoso o discriminación a lo largo de su vida, puede necesitar ayuda psicológica para trabajar todas esas consecuencias emocionales.

Personalmente, he atendido a pacientes tanto bisexuales, como lesbianas, como homosexuales, transexuales, no binarias etc.

Bien es cierto que las personas transexuales padecen más discriminación que el resto de personas del colectivo, debido a que una parte importante de la sociedad todavía les consideras enfermos o personas “desviadas”.

El único “requisito” que encuentras en todos estos pacientes es únicamente el hecho de formar parte de un colectivo discriminado, al igual que ocurre con las mujeres, al tratarse de un colectivo oprimido.

Como sociedad, ¿qué podemos hacer para ayudar a que esto deje de suceder?

Considero fundamental que, desde las escuelas e institutos, se hable y se enseñe sobre diversidad sexual y de género, para que las niñas y los niños sepan la realidad existente y, desde que empiezan a desarrollar su personalidad, sepan respetar y tratar como iguales a las personas pertenecientes a este colectivo.

Además, una buena educación en la diversidad, ayudará a muchos niños y niñas a no sentirse solos e inseguros si algún día necesitan expresar su identidad sexual y de género, porque sabrán que su entorno lo va a aceptar y les va a acompañar.

Creo que urge este tipo de charlas y formaciones para que la igualdad real de toda sociedad sea efectiva y no haya personas que necesiten ir a terapia porque toda la vida le han hecho creer que es defectuosa o anormal su identidad.

Para terminar, ¿te gustaría concluir con algo que consideres importante y que no hayamos comentado?

Me gustaría decirles a todas aquellas personas LGTBIQA+ que están pasando un mal momento en la escuela, instituto, en la universidad, en el trabajo o en casa… que no están solas y que no tienen ningún problema psicológico por ser quienes son y, en caso de que sientan que necesitan ayuda y necesitan expresarse y apoyarse en alguien, busquen a profesionales de la psicología expertos en Psicología Afirmativa, que puedan acompañarles en ese proceso.

En Calma al Mar estamos a su disposición para aceptarles de manera incondicional y trabajar todas esas secuelas emocionales, para conseguir que vuelvan a tener una vida plena y funcional.