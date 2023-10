Entrevista al fundador de MTB Gestión Inmobiliaria, Miguel Teus Balta

Comprar una propiedad en Madrid es el sueño de muchas personas, ya que es una ciudad con una gran calidad de vida, con importantes centros de comunicaciones y comerciales.

Que esta propiedad se encuentre en una de las zonas más privilegiadas del centro de Madrid es siempre una inversión muy interesante.

Miguel Teus Balta es el fundador de MTB Gestión Inmobiliaria, una boutique inmobiliaria que opera en las mejores zonas de Madrid capital.

Miguel, cuéntanos sobre el origen de MTB Gestión Inmobiliaria y qué te inspiró a fundar esta boutique inmobiliaria especializada en propiedades "prime" en el centro de Madrid.

MTB Gestión Inmobiliaria empezó a operar en el mercado inmobiliario madrileño en el año 2013. Desde el principio tuve claro que nuestra zona de influencia debía centrarse fundamentalmente en tres áreas de la capital: Barrios de Chamberí, Salamanca y Chamartín, pero sin descartar otras zonas prime, tales como Jerónimos, Palacio, Centro o Pintor Rosales. Nuestra idea era volcar la experiencia adquirida desde el año 2003 cuando entré en el sector inmobiliario, dándole un toque muy personal.

¿Qué aspectos del mercado inmobiliario en esta área la hacen tan atractiva y única?

Las zonas en las que trabaja MTB Gestión Inmobiliaria son muy interesantes para cualquier comprador, tanto particular como profesional (inversores). Normalmente, la demanda es superior a la oferta, por lo que no es fácil encontrar propiedades que se ajusten a las necesidades de muchos de los clientes con los que trabajamos, por lo que supone un reto cerrar cada operación, siempre buscando el beneficio de ambas partes, vendedor y comprador.

MTB se destaca por su enfoque en propiedades de alto standing y un servicio altamente personalizado. ¿Qué estrategias has implementado para mantener esta excelencia en el servicio durante más de 10 años en el mercado inmobiliario?

MTB Gestión Inmobiliaria tiene un enfoque absolutamente personalizado tanto con el propietario que confía en nosotros para la comercialización de su propiedad en venta o alquiler como con aquel que nos busca para encontrar la vivienda que desea comprar o alquilar. La transparencia, la profesionalidad y la experiencia son la base de nuestro trabajo. Por política de empresa, gestionamos una cartera de producto muy reducida (no más de treinta propiedades) por lo que nuestro seguimiento y atención a cada detalle es constante.

La empatía es un valor importante para MTB. ¿Cómo aplican este valor en su servicio y cuál consideras que ha sido el resultado más notable de esta filosofía?

MTB Gestión Inmobiliaria es una pequeña empresa que vive de su prestigio. Con cada operación inmobiliaria que cerramos, pedimos a nuestros clientes que nos dejen sus opiniones sinceras en Google sobre como les hemos tratado, como hemos llevado la operación, en que podemos mejorar, etc. Captamos el 80 % de nuestro producto a través de recomendaciones de clientes satisfechos. Esto lo logramos empatizando lo máximo posible con las necesidades de nuestros clientes.

Además de la intermediación, MTB ofrece servicios paralelos como Home Staging y decoración en 3D. ¿Cómo estos servicios contribuyen a la presentación y venta de propiedades de lujo?

Son una herramienta más que ayuda a la comercialización de propiedades. Una parte de nuestros potenciales clientes compradores no residen en España y estas herramientas nos permiten presentarles propiedades que están a miles de kilómetros de sus futuros dueños.

El mercado inmobiliario en Madrid, especialmente en áreas como el Barrio de Salamanca y Chamberí, puede ser altamente competitivo. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que has enfrentado al trabajar en propiedades de lujo y cómo los has superado?

El sector inmobiliario en general y en concreto el de Madrid prime es muy exigente. Tratamos con clientes locales (madrileños), nacionales de todas partes de España y extranjeros, sobre todo de hispanoamérica. Suelen ser clientes que tienen las ideas claras, conocimientos sobre lo que supone comprar una casa y sus implicaciones financieras y económicas. En otras palabras, clientes con altos conocimientos. Debemos aportar un valor añadido a este tipo de clientes, tanto vendedores como compradores. Nuestro trabajo y asesoramiento debe aportar valor añadido en todos los campos en los que interviene una operación inmobiliaria de este nivel: comercialización adecuada, trato con el cliente, asesoramiento financiero y fiscal, reformas, etc.

Cuanto más podamos aportar, mejor percepción tendrán de nosotros y esto incide directamente en posterior éxito.

¿Cómo se mantienen al tanto de las tendencias cambiantes del mercado para brindar el mejor asesoramiento a los clientes?

Asistiendo a cursos, seminarios, estando en contacto con otros profesionales del sector. Y aprendiendo de los propios clientes y de sus demandas...

El servicio de asesoramiento personal en herencias y divorcios es un servicio valioso. ¿Puedes explicar cómo MTB aborda estas situaciones sensibles y proporciona soluciones a medida para los clientes?

Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes y tratamos de aportar soluciones 360º. Tenemos acuerdos con bancos para financiación y abogados para asesorar en todos los aspectos: fiscales, herencias, separaciones matrimoniales, inversiones etc. Lo que necesiten o lo tenemos o lo buscamos por ellos.

Finalmente, ¿qué visión tienes para el futuro de MTB Gestión Inmobiliaria? ¿Hay planes para expandirse a otras áreas o introducir nuevos servicios para satisfacer las cambiantes demandas del mercado inmobiliario en Madrid?

Dar el mejor servicio posible es la máxima aspiración de MTB Gestión Inmobiliaria. Nuestra idea es crecer de forma ordenada y siempre bajo el criterio de ser una "boutique Inmobiliaria" que prioriza el servicio personalizado, el trato directo con el cliente y la máxima empatía. Preferimos la calidad a la cantidad. Seguir haciendo las cosas bien, buscar el beneficio de todas las partes y de paso, si podemos hacer amigos por el camino, mejor que mejor.