Promoción de los productos del mar, defensa de la actividad pesquera y mucha felicidad en el primer año de Pesca España

La Asociación ha hecho frente a los retos del sector pesquero con acciones de promoción y campañas de publicidad que han ayudado a poner en valor el trabajo responsable y sostenible de la flota. Pesca España nació en octubre de 2022 con el objetivo de reivindicar la importancia de la industria pesquera española, promocionar y defender su actividad e incentivar el consumo de los productos del mar desde la sostenibilidad, la tradición y la felicidad Pesca España celebra el primer aniversario de su reconocimiento como Asociación de Organizaciones de Productores Pesqueros por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un primer año de intensa actividad con una gran acogida por parte del sector pesquero y del consumidor que la han convertido en un referente en su labor de defensa de la flota pesquera por su valor nacional como motor económico, como tradición y como elemento fundamental de una dieta saludable.

La asociación, formada por algunas de las más importantes organizaciones de productores pesqueros del país, se ha volcado en su primer año en hacer frente a numerosos retos que ocupan y preocupan al sector. La promoción del consumo de productos del mar en los hogares, la descarbonización o la defensa de la biodiversidad marina han protagonizado las diferentes acciones y campañas que se han puesto en marcha.

Durante su primer año como asociación, Pesca España ha trabajado para paliar los principales problemas alos que se enfrenta el sector a través de acciones enfocadas a sus asociados, el sector o la población en general. Una actividad que ha llevado a Pesca España a celebrar interesantes jornadas, showcookings, y elaborar informes y estudios para poner en valor la incidencia de la pesca en todos los niveles. Además de todo ello, la asociación ha llevado a cabo campañas de promoción como "Llévate pescado", cuyo fin es ofrecer ayuda al consumidor para resolver sus dudas a la hora de comprar, conservar y cocinar pescado, incentivando su consumo.

"Contamos con una riqueza inigualable, pero que no está siendo aprovechada, la variedad de productos pesqueros salvajes, frescos, congelados o en conserva disponibles en España es inmensa y apta para todos los bolsillos", explica Antonio Nieto, gerente de Pesca España. En cualquier caso, "desde el sector seguimos solicitando la eliminación del IVA para los productos pesqueros, sería un estímulo clave para asegurar que el consumidor mantiene hábitos de vida saludables a través de una fiscalidad saludable", añade Nieto.

Con el objetivo de defender la actividad pesquera, la segunda campaña de promoción de la Asociación vio la luz este verano. "Metapesca" pone en valor la importancia del sector a nivel económico e industrial y muestra, en forma de sátira, como sería el mundo si no protegemos la continuidad de su actividad, si no ayudamos a desarrollarse a un sector esencial y estratégico", explica Nieto.

Durante los próximos meses, Pesca España se centrará en combatir la desinformación y falsos mitos nutricionales sobre los productos del mar, así como a arrojar luz sobre uno de los artes de pesca con mayor tradición en el país y más injustamente tratados: la pesca de arrastre. "Es necesario explicar correctamente al consumidor en qué consiste este arte de pesca de fondo más allá de noticias mal intencionadas, sin base científica, y que nunca hablan de los esfuerzos del sector por aumentar la selectividad y la protección de la biodiversidad", concluye Nieto.

Actualmente, el sector pesquero español se enfrenta a numerosos retos para garantizar su viabilidad futura. Entre ellos, seguir potenciando el consumo de productos del mar, buscar soluciones al relevo generacional en el sector, incentivar el diálogo y la colaboración con las instituciones europeas, esforzarse por ser más sostenibles y defender su actividad como un sector necesario para la economía y el sector alimentario a nivel nacional e internacional.