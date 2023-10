Entrevista a Francesco Pupilo, director de MAPIC, 'el mercado está cambiando y nosotros nos hemos adaptado también'

MAPIC (28 – 30 de noviembre, Cannes), el principal evento del sector Retail Real Estate internacional, agrupará a más de 6.000 participantes para debatir sobre las principales tendencias y proyectos de la industria.

Meridiana, representantes oficiales de MAPIC en la Península Ibérica, ha entrevistado a Francesco Pupillo, Director de MAPIC, que desveló las claves de esta nueva edición que pondrá el foco en las marcas, property players, restauración, operadores de ocio y mucho más.

¿Qué podemos esperar de esta nueva edición de MAPIC?

Con esta nueva edición de MAPIC, pretendemos seguir aportando valor al sector, como lo veníamos haciendo en las pasadas ediciones poniendo el foco en la creciente digitalización del sector, el comercio electrónico, las nuevas estrategias omnicanal, la experiencia física del consumidor… y, sobre todo, el ESG.

Trataremos de abarcar todos estos temas y dotar al sector de herramientas para comprender hacia dónde se dirigen las marcas, los agentes inmobiliarios y qué tipo de nuevos proyectos habrá en el mercado, bajo la premisa del desarrollo responsable, que será el tema principal de MAPIC.

Vemos que MAPIC se está reinventando cada año, está creciendo y está aportando iniciativas como el Retail Village, el LeisureUp, The Happetite Fórum, Mapic Innovation Forum y The Sustainability Lab ¿Qué valor extra aporta MAPIC al sector con cinco espacios de exposición?

El mercado está cambiando y nosotros nos hemos adaptado también. Hemos añadido un espacio de exposición para retailers textiles (Retail Village), de restauración (The Happetite Forum), nativos digitales (Mapic Academy), innovación (MAPIC Innovation Forum) y así en todas las áreas.

Con esta nueva edición y con estas zonas de exposición, queremos juntar a todos los nuevos actores que entran ahora en juego. Reuniremos a todos estos profesionales en Cannes para ofrecer a los propietarios e inquilinos un nuevo tipo de experiencia, un nuevo tipo de retail que los consumidores demandan y un nuevo tipo de ubicación para las marcas.

¿Qué son y qué tipo de proyectos se premiarán en los MAPIC Awards?

Desde hace más de 20 años, los MAPIC Awards premian a los proyectos e iniciativas más relevantes del sector retail y que responden a la evolución del mercado. En esta nueva edición hemos añadido seis nuevas categorías:

Retail Concept of the Year.

Food & Beverage Concept of the Year.

Leisure Concept of the Year.

Franchise Partner of the Year.

Best Refurbishment & Redevelopment Project.

Best Food Hall & Food Court Project.

Nuestra obligación es apostar por la innovación en el retail y qué mejor que premiar a las empresas que ayudan a crear un ecosistema más innovador y sostenible.

¿En qué consiste la nueva iniciativa MAPIC Academy? ¿Qué lleva a los retailers a querer venir a MAPIC?

Mapic Academy es la nueva iniciativa que va a ayudar a marcas jóvenes nativas digitales y establecidas en los últimos cinco años a dar el paso al mundo físico. Vamos a premiar a los mejores retailers y obtendrán un apoyo financiero y de expertos para desarrollar sus ideas y conceptos. Con esta iniciativa, queremos ayudar a marcas que aún están en su etapa inicial a seguir innovando y dar el paso a la calle.

Desde hace unos años, vemos que los consumidores son mucho más exigentes con el producto, la experiencia de compra y la marca. No solo quieren un producto de calidad, sino que valoran la marca que lo envuelve y exigen un valor añadido. ¿En qué medida MAPIC ayudará a retailers a encontrar las soluciones para dar a los consumidores lo que buscan? ¿Cómo afecta el ocio a las experiencias de compra?

Con las distintas zonas de exposición que ofrece MAPIC, vamos a reunir a toda la cadena de valor para que debatan el futuro del sector. Cada vez más el consumidor busca una experiencia en la compra y no tan solo el producto. El consumidor necesita un lugar donde divertirse, con distintas actividades, consumir y comprar.

También vemos un cambio en la forma de comunicarse del propietario. Antes usaban cifras sobre ventas, ahora usan el tráfico, perfil de cliente, tiempo medio en la tienda, etc.

Para el retailer del 2023 es muy importante entender qué tipo de actividades se pueden encontrar alrededor de su tienda. Saben que, si hay una oferta completa, la gente está dispuesta a viajar, quedarse y pasar tiempo allí.

Con el título de este año: The Age of Responsible Growth: Committing to a better future, ¿qué objetivos persigue MAPIC?

Principalmente, fomentar el negocio entre los retailers, propietarios y el resto de actores que forman MAPIC de una forma responsable.

Desde la organización, hacemos un estudio exhaustivo del sector para analizar las tendencias que tendrán mayor impacto en el negocio y asegurar así un mayor éxito en la feria para nuestros participantes.

Desde hace años, la sostenibilidad tiene gran importancia, no solo como concepto teórico-abstracto sino también por el impacto concreto que genera en el negocio. Por ello, MAPIC pondrá en el centro de debate la sostenibilidad y la responsabilidad, a través de su programa de conferencias, workshops y eventos de networking.

Como ya bien sabes, en Meridiana, somos los representantes de MAPIC en la Península Ibérica. Nos gustaría que hablaras directamente al sector Retail Real Estate ibérico y les dieras razones para asistir a la edición de MAPIC 2023.

En los últimos años, hemos visto una gran cantidad de marcas ibérica nativas digitales que han adaptado su modelo de negocio al ámbito físico también. Retailers más sociales, con una cultura de marca potente y más sostenibles. Si quieren no quedarse atrás y encontrar el partner comercial que les ayude a despegar, MAPIC Academy es el único lugar donde pueden acudir.

Durante tres días tendrán una visión general del nuevo modelo de tienda física, una ubicación mucho más urbana y accesible para el consumidor. También verán lo que están haciendo sus competidores, dónde se están expandiendo, de qué manera lo están haciendo y qué conceptos están lanzando.

Las empresas que estén en la industria, no se lo pueden perder ¡Del 28 al 30 de noviembre en Cannes!

Para más información sobre MAPIC y sus distintos formatos de participación, se puede contactar al equipo de Meridiana.