Todos los detalles del proyecto Dieta Perfecta Mediterránea

Hoy en día, una gran cantidad de personas se encuentran en la búsqueda de la dieta perfecta, sin considerar que alcanzar este objetivo implica el cuidado de otros aspectos que van más allá de la alimentación.

La asociación española Dieta Perfecta Mediterránea es la primera escuela de educación alimentaria del mundo: una innovación social que ha revolucionado el abordaje del sobrepeso y la obesidad. En la siguiente entrevista, su fundadora, la madrileña Patricia Holguín, responde a algunas inquietudes relevantes acerca del crecimiento que registra esta iniciativa durante sus 12 años de recorrido en el sector.

¿Cómo nació Dieta Perfecta Mediterránea?

Nació como una labor social en el año 2011 ante la insistente demanda de ayuda en mi propio entorno. Desarrollé una metodología educativa mientras iba ayudando a amigos con obesidad y menos de cinco años, me había convertido en la primera escuela de educación alimentaria del mundo con más de 500 alumnas y alumnos y un equipo de 17 profesionales que me ayudaban, desde profesoras de actividades físicas, baile y cocina saludable, hasta psicólogas, médicos, nutricionistas, abogados e informáticos. Así, se formó el primer equipo, traduciéndose en un innovador abordaje multidisciplinar que forma la infraestructura de apoyo que es Dieta Perfecta Mediterránea: una ayuda verdaderamente efectiva para aprender a comer correctamente, según las directrices de la dieta mediterránea elevada por la UNESCO a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y a incorporar los siete pilares sobre los que construir un estilo de vida mediterráneo. Dicho abordaje multidisciplinar permite sostener en el día a día la decisión de querer cambiar de hábitos, gracias a la metodología de Dieta Perfecta que incluye tutoría, acompañamiento, apoyo y motivación.

¿Cuáles han sido los factores del éxito de esta metodología revolucionaria?

Sin duda, la innovación educativa y el fin social. Todo eso y ¡un plátano obligatorio al día por las mañanas!. Además de contar estrellas, las simpáticas herramientas didácticas de la escuela de Dieta Perfecta.

Por una parte, la innovación de los contenidos formativos en educación alimentaria, así como el propio “know how” carismático de Dieta Perfecta: una metodología educativa de acogida, acompañamiento, apoyo y motivación, bajo la forma de tutorías personalizadas. Por otra parte, su alto fin social a la hora de dar respuesta a un problema de salud pública número uno a nivel mundial. Además de su contribución a una educación más integral, de más alta calidad desde el colegio y la formación profesional, Dieta Perfecta Mediterránea promueve el objetivo de desarrollo sostenible ODS4 de Naciones Unidas. Esto también incluye la inserción y reinserción laboral, debido al gran atractivo de esta formación que tanto interesa actualmente y de cara al futuro por la urgente necesidad social.

¿Qué ha conseguido Dieta Perfecta Mediterránea en estos más de doce años de trayectoria que lleva hecha desde su fundación?

Además de haber enseñado directamente a más de siete mil personas herramientas para mejorar su alimentación y, por lo tanto, sus vidas, salud, autoestima y belleza, estamos todo el equipo muy contentas y orgullosas de que nuestro KNOW HOW profesional haya tenido tanto éxito y atractivo, puesto que más de ciento cincuenta personas ya se encuentran realizando este trabajo actualmente y viviendo de esta nueva profesión tan necesaria. Nos encantaría poder formar correctamente a muchos más profesionales y ese es nuestro objetivo. Por esta razón, estamos felices de contribuir tan activamente a la creación de empleo, a través de una innovación social y sobre todo del cambio educacional y cultural mediante nuestra participación en el programa estrella Erasmus Plus, que es el alma de la educación en Europa.

¿En qué se ha convertido la Escuela de Dieta Perfecta Mediterránea?

Se ha convertido en un generador de alto impacto, como resultado de su contribución al desarrollo del sistema educativo europeo, y en una apuesta estratégica para todo tipo de acciones clave dirigidas al fomento e impulso de la dieta mediterránea y la formación profesional en educación alimentaria en el ámbito de la Unión Europea.

¿Qué implica afrontar el problema de la obesidad desde la educación alimentaria?

Supone un cambio total de perspectiva, debido a que hasta ahora solo se abordaba este problema desde la sanidad, donde se ha convertido en una pandemia mundial que genera millones de muertes al año y un coste sanitario extremadamente alto. En caso de que no se invierta esta tendencia, los estudios señalan que varios sistemas sanitarios en la Unión Europea corren riesgo de quiebra para el 2050. Por ello, creemos firmemente porque lo hemos experimentado, que el abordaje educativo y la unión en comunidad es fundamental para dar solución a esta enfermedad pandémica.

¿En qué consisten los proyectos Erasmus Plus en los que participa DP, qué contenidos abordan y a quienes van dirigidos?

Estamos liderando varias propuestas: una actualmente en desarrollo para los jóvenes del sector hostelería en VET (“Vocation, Education and Training” la FP europea), con Portugal, Italia y Grecia como socios, y se trata de una cualificación en educación alimentaria para HORECA (hoteles, restaurantes y caterings). Otra para colegios, pendiente de evaluación, para la formación de docentes en una asignatura nueva de educación alimentaria dirigida a estudiantes de primaria. Estamos trabajando también muy duro apuntando a varios campos con propuestas para Next Generation en hospitales, residencias y cárceles. Precisamente, los centros penitenciarios son una gran vocación y carisma especial de nuestra asociación por las grandes oportunidades de reinserción que puede ofrecer aprender una nueva profesión tan atractiva, necesaria y actual.

¿Cuáles son las expectativas de Dieta Perfecta Mediterránea de cara al futuro de la educación alimentaria?

Excelentes, es un abordaje educativo necesario y más cada día en todos los ámbitos, cada vez se tiene más claro que la alimentación está directamente relacionada con la salud y con la calidad de vida a todos los niveles. El mundo nos necesita: nuestro proyecto es lo que el futuro espera, afirma Holguín. CEO de este proyecto innovador español que tanto está aportando.

Debido al cúmulo de oportunidades que ofrece la asociación Dieta Perfecta Mediterránea, el crecimiento de la escuela ha sido permanente y sostenido, logrando consolidarse a nivel europeo. De esta manera, las personas pueden aprovechar las ventajas de esta nueva educación alimentaria con base en un enfoque integral donde la prioridad es mejorar la calidad de vida.