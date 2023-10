El software para la construcción de Scan and Buy, automatizando edificios, urbanizaciones y empresas

El avance de la tecnología ha permitido optimizar la utilización de distintos elementos del hogar. En este sentido, la temperatura de un piso o una casa, sus persianas y sus equipos de iluminación, entre otras alternativas, se pueden controlar desde un dispositivo móvil. En primer lugar, un hogar automatizado ofrece un mayor confort y permite utilizar la energía de un modo más eficiente.

Ahora bien, para poder controlar estas funciones es necesario contar con un software como el que ha desarrollado la empresa Scan and Buy. Esta firma ha creado distintas soluciones digitales y destaca por la implementación de supermercados inteligentes de autoservicio que pueden funcionar sin personal humano.

Ventajas de controlar las funciones de un hogar a través de un dispositivo móvil Una de las ventajas más destacadas de la automatización de funciones del hogar con software es el ahorro energético. A propósito de esto, la capacidad de controlar la iluminación y la climatización de manera eficiente a través de sistemas y dispositivos automatizados permite disminuir significativamente el consumo de energía. Esto no solo beneficia al medioambiente al reducir la huella de carbono, sino que también se traduce en un ahorro económico sustancial a largo plazo que se aprecia en las facturas de energía.

Además, la automatización del hogar aumenta la seguridad. Mediante dispositivos como cámaras de seguridad, sensores de movimiento y sistemas de alarma conectados, se logra una mejor prevención y protección contra intrusos. Al mismo tiempo, la simulación de presencia cuando los residentes están ausentes disuade a posibles ladrones y mejora la seguridad general del hogar. Para ello, es posible controlar dispositivos de iluminación o de sonido desde un dispositivo móvil.

La comodidad es otra de las ventajas clave del uso de tecnología en el hogar. En este sentido, el software de Scan and Buy ofrece la posibilidad de controlar persianas, iluminación y otros dispositivos desde una aplicación. También es posible programarlos para que se ajusten automáticamente a las preferencias y horarios de los habitantes de la vivienda. Esta tecnología también puede aplicarse para mejorar el confort y la seguridad en una oficina o una empresa.

Urbanizaciones o edificios con tiendas de Scan and Buy La tecnología desarrollada por esta empresa permite la instalación de tiendas híbridas que se pueden administrar con un cajero humano o de manera remota. Esto es útil, por ejemplo, para que el comercio permanezca abierto las 24 horas del día. Asimismo, estas tiendas, que son una opción conveniente y confortable para urbanizaciones y edificios, cuentan con un sistema de videovigilancia integrado con inteligencia artificial.

Con el software desarrollado por Scan and Buy es posible disfrutar de todas las ventajas de un hogar automatizado, mejorando tanto la comodidad como la eficiencia energética.