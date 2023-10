Alquileres vacacionales en Formentera para disfrutar en familia con Can Corda

España cuenta con varias de las mejores joyas del Mar Mediterráneo y una de ellas es Formentera. Esta forma parte de las Islas Baleares y destaca no solo por sus impactantes paisajes, sino también por la calma y la sensación de paz y tranquilidad que reina en sus 83,2 km2.

Por esta razón, un alquiler vacacional en Formentera es la opción ideal para desconectarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades y vivir una experiencia inolvidable en pareja, con amigos o familiares.

En este sentido, Can Corda pone a disposición de sus clientes cinco hermosas viviendas que se adaptan a las necesidades de los huéspedes y les ofrecen todas las comodidades que puedan requerir durante su estancia en la isla.

Alquiler en Formentera Cada alojamiento de Can Corda posee cocina completamente equipada, además de televisor, equipo de sonido, conexión a internet, sábanas y toallas y un sistema de seguridad con alarma. Además, se les proporciona un servicio de limpieza diaria si lo requieren.

Uno de los alojamientos ofrecidos por esta empresa se denomina “Casita” con capacidad para ocho personas, ideal para quienes desean disfrutar de Formentera en compañía de sus familiares o de un gran grupo de amigos.

“Casita” tiene cuatro habitaciones dobles, cinco baños, un salón y una cocina completamente equipada. Posee el encanto de una casa rural de antaño, pero con todas las comodidades modernas, incluida una piscina.

Por otro lado, “Piedra” es una vivienda con muros de piedra y vigas de madera en la que pueden hospedarse hasta seis personas, ya que cuenta con tres dormitorios dobles y dos baños. Además, tiene un magnífico porche cubierto con barbacoa y hamacas.

Chalets para ocho personas Asimismo, Can Corda dispone de tres destacados chalets, todos con capacidad para albergar hasta a ocho personas y cada uno con su propia piscina, jardines y acabados de máxima calidad y belleza.

“Romero” posee cuatro habitaciones dobles y cuatro baños. Además de una piscina privada y un solárium con hamacas.

En segundo lugar, “Lavanda” tiene cuatro habitaciones dobles y cuatro baños con un apreciable salón que se abre al exterior. Esta vivienda destaca por el uso de la piedra y una estética minimalista especialmente diseñada para las personas que saben apreciar la elegancia.

Finalmente, “Santolina” cuenta con cuatro dormitorios dobles y tres baños y posee una piscina de estilo mediterráneo. Además, la vivienda se integra perfectamente con el entorno de Es Cap de Barbaria.

En cualquier caso, cabe destacar que las reservas de cualquiera de las cinco casas de alquiler de Can Corda en Formentera se pueden hacer a través de la página web, donde se incluye información de las distintas actividades que se pueden disfrutar en la isla, según las épocas del año.