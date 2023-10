Harper & Neyer realiza un sorteo viral de 100.000€

Harper & Neyer enloquece las redes con su sorteo de 100.000€. La ruleta viral de Harper & Neyer con la que ha ganado 40.000 seguidores en sus redes sociales Harper & Neyer desafía los límites con su sorteo viral de 100.000€.

Un sorteo de 7 horas seguidas, 500 ganadores y una ruleta de la suerte con un valor de 100.000 euros. Así ha sido el nuevo sorteo de Harper & Neyer bajo el nombre "Harper Roulette". La marca involucró a su comunidad en este juego de azar cargado de premios, logrando la participación de más de 3000 personas este 16 de Octubre.

Estos participantes compartieron la ruleta de la marca en sus propias redes sociales, impulsados por la gran interacción que el juego generaba entre la marca y su audiencia. Estos participantes compartieron la ruleta de la marca en sus propias redes sociales debido a la interacción que el juego generaba en la audiencia.

Otro aspecto que también ha sido clave para el éxito de este sorteo, son sus atractivos premios. Por un valor total de 100.000€, Harper & Neyer ha sorteado 100 premios mistery, 300 unidades de sus sudaderas y un cuadro totalmente exclusivo de la marca. Además, en colaboración con Primor, se entregaron 50 unidades de la nueva fragancia de la firma de moda y con Soloptical, se regalaron 50 pares de gafas. Pero esto no es todo, ya que con Cervezas Victoria, en honor a su ciudad de origen, 5 ganadores se llevaron entradas dobles para disfrutar de una experiencia en la fábrica de cervezas.

Y para culminar esta lista de premios, el regalo estrella fue un viaje por Europa de la mano de la agencia Huakai con la posibilidad de elegir entre varios destinos como Ámsterdam, Venecia y Bruselas, entre otros.

Pero, ¿cómo se podía participar?. La marca publicó su ruleta giratoria en su cuenta de Instagram. Para participar, solo se tenía que hacer una captura de pantalla y luego subirla a stories, etiquetando a la marca para informar sobre el premio obtenido. Entre todas las personas que siguieron estas instrucciones, se llevaron a cabo sorteos para cada uno de los premios.

Como se puede ver en los resultados del sorteo, la estrategia de la marca para hacer que esta acción se volviera viral ha funcionado. Han logrado aumentar significativamente su número de seguidores, pasando de 96.000 a 117.000. Esto se debe a que incentivaron a las personas a jugar una y otra vez hasta obtener el premio que deseaban, y luego compartieran capturas de pantalla de sus premios, generando así un eco de la ruleta.

Estas iniciativas por parte de las marcas se han vuelto esenciales para establecer una conexión con su comunidad y proporcionarles un valor significativo. Además, son fundamentales para competir en el ámbito del marketing. Como se ha demostrado con este sorteo, Harper & Neyer está sabiendo aprovechar estas estrategias de manera efectiva, ya que este no es su primer sorteo viral y su comunidad no para de crecer debido al contenido de valor que genera. Ahora, queda la incógnita de cuál será su próxima acción en redes sociales