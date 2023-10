Led Projects pone ‘color’ al espectáculo del pádel con su Pista Show

La iluminación de la 'Pista Pádel Show,' tecnología de iluminación, aplicable también al tenis, fútbol o actividad polideportiva cualquiera, incorpora en sus ópticas asimétricas (pádel) o simétricas (otros deportes), iluminación RGB o colores primarios (rojo, verde y azul), para dotar de color y emotividad al espectáculo deportivo. Puede enlazarse secuencialmente a controladores DMX con los que integrar al evento música o con cualquier otro tipo de efecto (máquinas de humo, cabezas móviles, etc.) Durante la disputa del World Padel Tour Comunidad de Madrid Master en la Caja Mágica, Led Projects celebraba su décimo aniversario y daba a conocer su proyecto estrella para 2024: la iluminación de la 'Pista Pádel Show'. O mejor, la iluminación ‘show’ de todo tipo de espectáculos deportivos como el pádel, el tenis, el fútbol e, incluso, polideportivos.

En la Pista Show de Led Projects, uno de los modelos ‘top’ de la marca, se montan 16 proyectores y se mantienen las ópticas asimétricas, ideales para concentrar el haz de luz en una dirección lateral y en el área que se necesita, sin producir deslumbramientos directos que, a su vez, provoquen fatiga visual en caso de exposición prolongada.

Pero, como gran novedad, dichas ópticas asimétricas incorporan iluminación RGB o colores primarios (rojo, verde y azul). Este añadido produce un sistema de color vibrante que puede ser mezclado en diferentes proporciones para lograr casi cualquier tipo de color en el espectro. Su exactitud a la hora de crear los colores, su vistosidad y dinamismo hacen que la pista forme parte del espectáculo y haga aún más sensorial la experiencia para el espectador/a.

Y más, porque este sistema de iluminación RGB puede enlazarse de manera secuencial a controladores DMX (Digital Multiplex) o protocolo universal utilizado en luminotecnia por los fabricantes de mesas de control de iluminación y proyectores, siendo utilizado como medio de comunicación entre equipos y controladores.

Así es como la Pista de Pádel Show Led Projects permite la realización de impactantes ‘escenas’ en colores, para presentaciones, tiempos de descanso, puntos de oro, revisión de bolas buenas o malas y/o cualquier otra función que se quiera aplicar. Esto incluye su posible integración con la música que suene durante el evento o con cualquier otro tipo de efecto (máquinas de humo, cabezas móviles, etc). Y todo gracias a los controladores existentes en el mercado que funcione con protocolo DMX.

Características del Modelo Show para pistas de pádel:

POTENCIA por PROYECTOR: 240W

LUZ BLANCA: 180W

ILUMINACIÓN RGB: 60W

POTENCIA TOTAL PISTA: 3.840W (16 proyectores)

Nº DIODOS/PROYECTOR: 3 módulos SMD3030 + 252 diodos luz blanca + 72 diodos RGB

INCREMENTO DE LA EFICACIA LUMINOSA: 140 lm/W (flujo luminoso/potencia consumida)

DISPOSICIÓN y Nº PROYECTORES/BÁCULO: 4 proyectores/báculo

PESO/PROYECTOR y TOTAL BÁCULO: 6,5 kg/proyector y 26,0 kg proyectores/báculo Sobre Led Projects (2013-2023):

100% española, su pujanza se basa en la búsqueda continua de innovación tecnológica por parte del departamento de D+D+I (diseño, desarrollo e investigación) propio.

Desde 2013 se ha especializado en crear productos ad-hoc para el sector deportivo, industrial y sanitario, siempre aportando soluciones lumínicas globales y eficientes energéticamente, buscando, de forma prioritaria el confort visual en cada área y espacio que ilumina.

En pádel, ha iluminado más de 2.000 pistas en todo el mundo, y es, desde 2015, iluminación oficial del circuito mundial World Padel Tour. Colabora y mantiene acuerdos con los principales constructores de pistas de pádel nacionales e internacionales (Padel Galis, Mejorset, Pórtico, ManzaSport etc), y es miembro del Cluster Internacional de Pádel. Vídeos

Pista Padel Show by Led Projects. Eleva el espectáculo del pádel a otro nivel.