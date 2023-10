Canarias Music Fest agota todas las entradas en su primera edición

Canarias Music Fest ha dejado una huella imborrable en el panorama musical de las Islas Canarias El Canarias Music Fest ha demostrado ser un evento de gran magnitud y éxito. En su reciente edición celebrada en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife , el festival logró reunir a más de seis mil entusiastas de la música. Un dato destacado es que las entradas para este evento se agotaron dos días antes de su realización, evidenciando la gran expectativa que había generado. Lola Índigo, la estrella de la noche, hizo su aparición puntualmente a las nueve, dominando el escenario de principio a fin con su inigualable energía y talento. La noche fue inaugurada por Dj Renzzo El Selector, cuyos beats y ritmos prepararon el ambiente para la actuación estelar de Lola Índigo. Puntual a su cita con el público, Lola se presentó a las nueve en punto, ofreciendo una actuación que dejó a todos los presentes sin aliento. Su energía, carisma y talento se apoderaron del escenario, creando momentos inolvidables que resonarán en la memoria colectiva de los asistentes durante mucho tiempo.*

Entre los momentos más destacados del Canarias Music Fest, fue la Fiesta BRESH, que se ha ganado el título de "la fiesta más bonita del mundo". Esta celebración fue todo un éxito, caracterizándose por su atmósfera vibrante, su público lleno de energía y su capacidad única de combinar música, arte y cultura en una experiencia inolvidable. La Fiesta BRESH dejó una marca indeleble en el festival, confirmando que no solo sabe cómo encender la noche, sino que también crea un espacio donde la alegría y la creatividad fluyen libremente. Un espectáculo brillante que, sin duda, todos los asistentes recordarán.

El Canarias Music Fest no solo ha dejado una marca en el ámbito musical, sino que también ha tenido un impacto significativo turístico. El evento atrajo a numerosos visitantes de otras islas del archipiélago y de península, quienes decidieron hacer el viaje específicamente para ser parte de esta experiencia musical. Hoteles, restaurantes y otros negocios locales se beneficiaron del flujo de turistas, evidenciando que el festival no solo es una celebración de la música, sino también un motor económico y turístico para las Islas Canarias. Esta confluencia de visitantes también fortalece la unidad y el intercambio cultural entre los habitantes del archipielago , consolidando al Canarias Music Fest como un evento de relevancia regional y nacional.