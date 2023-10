Los retos del compliance destacados en ECEC: IA, sostenibilidad y gestión de los canales de denuncias

La Inteligencia Artificial permitirá prevenir fraudes y violaciones regulatorias antes de que se produzcan. Las empresas están bajo una creciente presión para cumplir con normativas ambientales y sociales, además de las regulaciones tradicionales. Durante la jornada, llevada a cabo por EQS Group, se organizó un role play para explicar las dudas más relevantes sobre los canales de denuncia y la ética en las conversaciones con informantes EQS Group, líder del mercado en sistemas de compliance digitales en Europa, ha organizado el "European Compliance and Ethics Conference (ECEC) 2023", la principal conferencia europea sobre cumplimiento y ética. Se trata de la cuarta edición de una jornada que reúne a más de 30 expertos que dan ponencias sobre ética y cumplimiento de todo el mundo, así como a 6.000 asistentes que este año lo han seguido en directo. En esta edición, han participado destacados ponentes de organizaciones líderes como FREENOW, Meta, PwC, Ernst & Young, Mercedes Pay, Ferrovial, entre otras, quienes han compartido valiosas perspectivas sobre compliance y ética en el cambiante panorama actual.

El evento, que se ha enmarcado bajo el lema "El futuro empezó ayer: ¿qué pasará mañana?", ha contado con la apertura de Achim Weick, fundador y CEO de EQS Group AG. La jornada se ha centrado en explorar lo que está por venir en el sector del cumplimiento, pues en un mundo en plena transición, marcado por la inflación, la guerra, los efectos negativos del cambio climático, la desigualdad social y el auge de la IA en todos los ámbitos laborales, las empresas se ven obligadas a reconsiderar su posición de cara al futuro. No obstante, estos factores de estrés externos también representan oportunidades para optimizar procesos y posicionarse de manera estratégica ante los cambios sociales y los acontecimientos actuales.

De este modo, el actual entorno de crisis está influyendo en el sentido de responsabilidad corporativa de las empresas, por lo que durante el evento se ha reflexionado sobre cómo las empresas están aprovechando este impulso para transformar su trabajo hacia un futuro mejor.

La IA ayudará a prevenir fraudes y violaciones regulatorias antes de que ocurran

Uno de los temas que ha marcado la jornada ha sido la irrupción de la Inteligencia Artificial, que en el ámbito del compliance representa una revolución en la forma en que las empresas gestionan el cumplimiento de normativas y regulaciones. Los sistemas de IA pueden analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y tendencias, ayudando a prevenir fraudes y violaciones regulatorias antes de que ocurran.

Además, los algoritmos de IA pueden automatizar procesos de seguimiento y análisis de riesgos, lo que permite a las organizaciones identificar áreas de vulnerabilidad y tomar medidas preventivas de manera más eficiente. De este modo, en el evento los expertos han abordado cómo las tecnologías emergentes en el campo de la IA están transformando la forma en que las empresas abordan el compliance, mejorando la eficacia y la precisión en la toma de decisiones.

La sostenibilidad se ha convertido en uno de los pilares del compliance

Otro de los temas que ha marcado la agenda del European Compliance and Ethics Conference 2023 ha sido la sostenibilidad, ya que el cumplimiento sostenible se ha convertido en una parte integral del panorama del compliance.

Las empresas están bajo una creciente presión para cumplir con normativas ambientales y sociales, además de las regulaciones tradicionales. En la conferencia, se puso sobre la mesa cómo las organizaciones pueden integrar prácticas sostenibles en su modelo de negocio, cumplir con estándares medioambientales y sociales, y al mismo tiempo, mantener altos niveles de ética y transparencia.

Igualmente, la discusión se ha centrado en estrategias innovadoras para abordar desafíos como la huella de carbono, la gestión responsable de recursos y la transición hacia operaciones más ecológicas. Del mismo modo, los líderes han compartido experiencias y mejores prácticas para adaptar sus programas de compliance a las cambiantes expectativas de la sociedad en relación con la sostenibilidad.

Más allá del canal de denuncias, la ética en la gestión de conversaciones al descubierto

El establecimiento de canales de denuncia efectivos es esencial en el cumplimiento y la ética empresarial. Sin embargo, una vez que se ha establecido un canal de denuncias, la gestión de las conversaciones con los informantes es crítica. Es fundamental que las organizaciones garanticen la confidencialidad y protección de los denunciantes, ya que pueden enfrentar riesgos personales y profesionales al dar a conocer actividades ilícitas o éticamente cuestionables.

Tras la llegada de la Ley 2/2023 de Protección de Informantes muchas empresas aún tienen dudas sobre cómo cómo gestionar conversaciones con informantes. Durante el ECEC se llevó a cabo una masterclass de forma práctica por parte de Berta Aguinaga de ONTIER, Murray Granger Country Manager de España y Portugal de EQS Group y Nataly Castiblanco de EQS Group para resolver estas posibles cuestiones. Los ponentes han llevado a cabo dos role plays en los que han presentado dos situaciones muy distintas de informantes buscando ayuda por parte del Compliance Officer a la hora de realizar una denuncia. En estas dos situaciones que se presentaron se resolvieron las dudas de lo que no debe hacer un Compliance Officer y cómo debe comportarse.

Como conclusiones durante la sesión, se aclaró que la gestión de las conversaciones con los informantes debe llevarse a cabo con sensibilidad y profesionalismo. Los informantes deben sentirse seguros y protegidos, y se les debe proporcionar un medio para reportar confidencial y sin temor a represalias. Además, la gestión de las conversaciones con los informantes es esencial para garantizar que las denuncias se investiguen de manera imparcial y que se tomen las medidas apropiadas para abordar cualquier incumplimiento o conducta no ética.

"Ser un buen Compliance Officer implica no solo establecer un canal de denuncias sólido, sino también saber gestionar las conversaciones con los informantes de manera empática y profesional. Escuchar con atención, proteger la confidencialidad y garantizar la seguridad de los denunciantes son pilares clave para construir una cultura ética y de cumplimiento en cualquier organización.", afirmaba durante el evento Murray Grainger, Country Manager de EQS Group España y Portugal.

Premios ECEC, para galardonar a los proyectos más innovadores en cumplimiento

Uno de los momentos más destacados del evento fue, una vez más, la entrega del prestigioso "Premio ECEC", que reconoce proyectos innovadores de compliance capaces de inspirar a todos los participantes. En esta edición, 25 empresas compitieron por el codiciado premio ECEC. Entre los finalistas se encontraban nombres tan destacados como Iberdrola, la empresa energética española, Vodafone, la reconocida compañía telefónica, y ABN AMRO, el influyente banco neerlandés.

Fue finalmente ABN AMRO quien convenció al jurado y a los espectadores con su innovador planteamiento de ayudar a los empleados a reconocer las situaciones en las que podrían hacer lo correcto, al tiempo que les da la posibilidad de opinar sobre lo que creen que debería ser lo correcto cuando la norma no está clara.