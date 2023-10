CreaNova adapta el Learning By Doing, un sistema pedagógico innovador

El Colegio Creanova ha abrazado el enfoque "Learning By Doing" como un sistema pedagógico innovador que empodera a sus estudiantes a través de la experiencia práctica y aplicada.

Este enfoque no solo beneficia el proceso de aprendizaje, sino que también prepara a los estudiantes para un mundo en constante evolución. Un colegio debe situarse a la vanguardia de la educación, ofreciendo a sus estudiantes una base sólida en la unicidad de cada alumno para el éxito futuro.

Un enfoque innovador: learning by doing El Colegio Creanova es un centro educativo que ha adoptado un sistema pedagógico innovador conocido como "Learning By Doing" (Aprender Haciendo). Este enfoque pedagógico se basa en la idea de que los estudiantes aprenden de manera más efectiva cuando están activamente involucrados en experiencias prácticas y aplicadas.

El "Learning By Doing" se centra en proporcionar a los estudiantes oportunidades para participar en actividades prácticas y proyectos reales que les permiten aplicar sus conocimientos teóricos en situaciones del mundo real. A través de la experimentación y la resolución de problemas prácticos, los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones.

Una de las principales ventajas del enfoque "Learning By Doing" es que fomenta un aprendizaje más profundo y significativo. Los estudiantes no solo memorizan hechos y conceptos, sino que también comprenden cómo aplicarlos en contextos diversos. Esto promueve una comprensión más sólida y una retención a largo plazo del conocimiento.

Además, este enfoque pedagógico fomenta la creatividad y la innovación. Los estudiantes son alentados a explorar, experimentar y encontrar soluciones únicas a los desafíos que se les presentan. Esto les ayuda a desarrollar habilidades para la resolución de problemas del mundo real, que son valiosas en su futuro académico y profesional.

El uso de métodos innovadores Adoptar el enfoque "Learning By Doing" es una prueba de voluntad de ofrecer a los estudiantes una experiencia educativa que trasciende los métodos tradicionales. Esta apuesta por la enseñanza activa y experiencial demuestra una adaptación a las necesidades cambiantes de la educación en el siglo XXI.

El enfoque "Learning By Doing" se alinea con la idea de que la educación no se trata solo de adquirir conocimientos, sino también de desarrollar habilidades y competencias para la vida. Prepara a los estudiantes para ser aprendices de por vida, capaces de enfrentar desafíos y aprender de manera continua a lo largo de sus vidas.

"Learning By Doing" es el camino hacia la maestría; hacer es el medio de convertirse en un experto.