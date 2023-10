El funcionamiento de la división de herencias, tanto judiciales como de mutuo acuerdo entre los herederos

La división de herencia es el acto jurídico de reparto de los bienes de una persona que ha fallecido entre sus herederos en proporción a la cuota que a cada uno le corresponde.

Como todo proceso judicial, requiere el cumplimiento de una serie de pasos que pueden complicarse dependiendo de si hay acuerdo o no entre los herederos. Por esto se recomienda contar con la asistencia legal de un abogado especializado en derecho sucesorio. El despacho de abogados Jesús Chamorro Salcedo cuenta con especialistas en la materia dispuestos a defender los intereses de sus clientes en cada paso de este proceso.

Partición de herencia de mutuo acuerdo: la solución ideal A falta de testamento, cuando hay acuerdo entre los herederos, ellos mismos pueden hacer el reparto de bienes en proporción a la cuota que a cada uno le corresponde. De esta acción se debe dejar constancia en una escritura notarial de aceptación de herencia, con la descripción de los bienes, su valor y la forma en que se distribuyeron entre los herederos.

Con ese documento notarial se considera aceptada la herencia y es posible darle curso a una serie de acciones como cambiar la titularidad de los bienes, hacer la liquidación y llevar a cabo el pago de tributos.

El hecho de que los herederos estén de acuerdo en cuanto a las cuotas establecidas en el reparto de bienes facilita mucho este trámite, porque es una salida rápida que no requiere acudir a ningún procedimiento judicial. También es una opción económica porque no hay que nombrar peritos, ni un contador-partidor.

Por otra parte, se puede ocurrir que los herederos no alcancen un acuerdo en cuanto al reparto de los bienes. En estos casos se inicia un procedimiento judicial en el que se nombra un contador partidor que reparte los bienes en lotes idénticos, pero no está obligado a atender intereses particulares.

La división de herencia por vía judicial Cuando el testador no haya realizado la partición de la herencia, ni nombrado un contador-partidor, o no exista acuerdo entre los herederos para la repartición de los bienes, se debe acudir a la partición judicial de herencia. Este mecanismo puede solicitarse en cualquier momento por cualquier coheredero siempre que tenga libre administración de sus bienes.

En este caso, las operaciones de división de la herencia son realizadas por un contador-partidor quien hará el inventario y valoración económica de los bienes que integran la herencia. Hecho eso, deducirá el pasivo del activo para determinar el caudal a repartir entre los herederos y así poder realizar la división de los bienes.

Una vez realizadas todas esas tareas, se hace la adjudicación formando lotes que se entregarán a los herederos. Las operaciones del contador-partidor deben realizarse en un tiempo no mayor a los dos meses, salvo algunas excepciones.

El despacho de abogados Jesús Chamorro Salcedo cuenta con profesionales dispuestos a brindar asistencia en cada paso de este proceso, bien sea que se realice de mutuo acuerdo entre las partes o por vía judicial.