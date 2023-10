Existen pieles impermeables, según marcas como Medik8 o Perricone, que hacen que los cosméticos no cumplan su función

A veces, se culpa al cosmético de la falta de beneficio, cuando la ausencia de resultados puede obedecer a una incorrecta rutina cosmética "¿Te ha ocurrido alguna vez que, usando un producto cosmético, no se ve una gran diferencia? Esto puede ser por diversos motivos". El primero de todos, que sea un producto placebo con una baja concentración de activos. Como segunda causa, tal vez se esté usando otros productos más potentes y, por ende, éste no consigue destacar frente a los anteriores. Finalmente, una de las causas principales por las que no se consigue que los productos ofrezcan lo que prometen está en la permeabilidad de la piel. "Esto ocurre cuando nuestra piel no permite que los productos que aplicamos sobre ella penetren, quedándose en superficie e incluso evaporándose y, por ende, sin poder trabajar en el tejido en los diferentes niveles para los que se había formulado", argumenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. Para que esto no ocurra, la clave está en mejorar la permeabilidad de la piel, algo que se puede interesar tanto si se sufre este problema como si no ocurre ya que, de igual manera, se verá una mejora considerable en la rutina de cuidados.

­¿Qué es la permeabilidad de la piel?

La permeabilidad de la piel "es la capacidad que tiene el tejido cutáneo para que penetren en él los diferentes activos cosméticos", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Cuanto más permeable sea la piel, es mejor de cara a una rutina de cuidados faciales, ya que "permite que los diferentes cosméticos lleguen hasta su objetivo trabajando en los diferentes niveles de la piel o a nivel celular", defiende Natalia Abellán, directora técnica de Ambari. Trabajar la permeabilidad de la piel es fundamental, porque no siempre se tiene la misma y es clave optimizarla con los propios cuidados que se ofrece al cutis. Es decir, "la permeabilidad de la piel no es algo genético en sí, obedece más bien al estilo de vida. Se puede trabajar en ella para potenciarla considerablemente", expone Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates.

­¿Qué produce que una piel sea impermeable?

Aunque no es literal, porque todas permiten algún grado de penetración, se llaman pieles impermeables a aquellas que "no permiten la entrada de los activos y esto produce que, entonces, no se aprecien los beneficios de los diferentes cosméticos. No se ven resultados porque realmente el cosmético no está trabajando allá donde debe o para lo que estaba formulado, quedándose en superficie", comenta Marta Agustí, experta en cosmética y asesora de rutinas en Purenichelab.com.

Hay tres causas fundamentales a la hora de hablar de la impermeabilización de la piel. "Lo primero que hace que los cosméticos no penetren adecuadamente es la ausencia de una correcta higiene facial diaria. Si no se hace una doble limpieza cada día para retirar texturas pesadas, como el maquillaje o el SPF, y terminamos un gel para limpiar en profundidad, se acaban depositando impurezas que bloquean, dejan la piel apagada y no solo impermeabilizan, también dan lugar a puntos negros e, incluso, a cascadas de envejecimiento", establece la cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode Sonia Ferreiro. Para Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, "la segunda causa de una falta de permeabilidad está en la ausencia de una correcta exfoliación. Si no se renueva la piel asiduamente, se puede producir un cúmulo de células muertas sobre la piel que reducen la permeabilidad y dejan, además, un tono apagado y la sensación de una piel maltratada". El tercer motivo, y el principal y más habitual, se encuentra en el orden de aplicación de los productos. "Los cosméticos se deben aplicar de más ligeros a más densos, partiendo siempre de las fórmulas a base de agua y terminando con las fórmulas de base lipídica. La barrera de la piel está compuesta de lípidos y, si se empieza la rutina con un producto oleoso, la reforzaremos, creando una película que impedirá que penetren otros cosméticos", añade Isabel Reverte, directora técnica de Rosalique.

­¿Cómo mejorar la permeabilidad de la piel?

Para mejorar la permeabilidad de la piel, es fundamental mantener una rutina de limpieza produnda. "El secreto de una piel bonita es, muchas veces, algo tan sencillo como la limpieza. Por la mañana, con un solo limpiador en gel, puede servirnos. Sin embargo, por la noche necesitaremos un limpiador oleoso como primer paso y uno en gel como segundo", apostilla Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Lipid Balance Cleansing Oil, de Medik8, es un aceite en seco que se transforma en leche limpiadora. Aporta ácidos grasos esenciales, como el Omega 6 gracias al aceite de cártamo, vitamina E antioxidante y extracto de moringa, un agente limpiador natural. 38€ en Medik8.es

Super Green Poem, de Byoode, un gel limpiador con base acuosa de agradable aroma y textura, además de potentes ingredientes como el té verde, el extracto de granada despigmentante o el ácido fítico exfoliante. 59 € en Byoode.com

Después, si se consigue eliminar las células muertas que bloquean la piel, se asegura una mayor permeabilidad del tejido. "Debemos usar exfoliantes físicos, químicos o combinados, por ejemplo, con gránulos y ácidos. Romperán las cadenas que unen las células muertas a la piel nueva y permitirán que se retiren fácilmente", comenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Petals of Botanique de Boutijour, con esferas de semilla de albaricoque para, al retirar, hacer una completa exfoliación física, es una mascarilla con extractos botánicos y antioxidantes de alto efecto tensor y detoxificante. 63€ en Purenichelab.com

Gold Profection22 Mask, y es que recoge en su fórmula más de un 20% de AHAs en los que destacan el glicólico y el láctico, dos ácidos exfoliantes famosos por mejorar la luminosidad y el tono de la piel e, incluso, promover una mejor autohidratación del tejido. Lo bueno de esta alternativa es que, al ser en mascarilla, se puede usar solo unos días a la semana, permitiendo que los pasos de cuidado facial se reduzcan otras noches. 115€ en Purenichelab.com

Y, lo más fundamental, es saber cómo aplicar los productos, y no se habla solo de la técnica, sino del orden. Por ejemplo: "debemos aplicar antes un suero de ácido hialurónico que un sérum oleoso de vitamina C. Si lo hiciéramos de forma opuesta, el aceite crearía una película en la piel que impediría la entrada de productos de base acuosa. Es también este el motivo por el que aplicamos un suero previo a una crema, puesto que esta última suele ser más rica en oclusivos y emolientes", concluye Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Oxygen Booster de Omorovicza, un suero refrescante y de efecto calmante. Está formulado con un revolucionario sistema de administración del activo que aporta moléculas de oxígeno a la piel, acabando con la sensación de que pueda estar cansada y estresada. Y sí, también aporta ácido hialurónico. 69€ en purenichelab.com

Essential Fx Acyl-Glutathione Chia Oil, de Perricone MD, es un aceite intensamente nutritivo que suaviza la apariencia de arrugas y pliegues gracias a la combinación de Omegas 3, 6 y 9 presentes en los aceites de semillas de chía y lino, además del Acyl-Glutathione, un antioxidante capaz de tratar visiblemente los signos de la edad. En perriconemd.es por 97€