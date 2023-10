48 horas para visitar los edificios más inaccesibles de Sevilla de manera gratuita

Del 20 al 22 de octubre Open House Sevilla, el festival internacional de arquitectura, abre los edificios más inaccesibles. Más de 50 espacios abrirán sus puertas, entre edificios y estudios de arquitectura. Los paseos guiados por la ciudad, otra manera de conocer la capital hispalense La espera ha terminado; y Open House Sevilla arranca este fin de semana, del 20 al 22 de octubre, abriendo las puertas de los edificios más emblemáticos de la capital andaluza a todo el mundo de manera gratuita.

Más de 50 espacios, entre edificios y estudios de arquitectura, es la carta de presentación con la que Open House Sevilla abre la segunda edición. Después de la gran acogida que tuvo su primera edición con miles de visitantes, este año el festival espera batir récords.

Entre los edificios más destacados de esta segunda edición de Open House Sevilla están tres edificios muy conocidos por los sevillanos: la Torre Sevilla, el Palacio de San Telmo y el Palacio de las Dueñas.

La Torre Sevilla, obra de César Pelli, es el rascacielos más alto de Andalucía, por lo que ofrece unas vistas panorámicas impresionantes de la ciudad que, seguro, no decepcionarán. La visita al Palacio de San Telmo de la mano del arquitecto Vázquez Consuegra, ofrece a los ciudadanos la oportunidad de conocer desde dentro la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. El Palacio de Las Dueñas fue una de las visitas que más éxito tuvo durante la primera edición de Open House Sevilla. Esta casa-palacio pertenece a la Casa de Alba desde 1612 y actualmente es la residencia sevillana de Don Carlos Fitz-James Stuart.

La mayoría de los espacios que abre Open House Sevilla este fin de semana se pueden visitar sin reservar plaza y de forma totalmente gratuita. Basta con echar un ojo al programa en su web, apuntar la hora de la visita y llegar con algo de antelación al punto de encuentro. En el caso de tratarse de un edificio con inscripción las entradas se agotaron en pocas horas y habrá que esperar a la siguiente edición para ver determinados espacios, aunque la oferta de edificios sin necesidad de inscribirse es muy amplia y todavía hay oportunidad de conocer los edificios más emblemáticos de la ciudad.

De este modo, edificios como el Archivo de Protocolos Notariales (ubicado en el antiguo Convento de Santa María de Monte-Sion), la Sede Institucional de la Cámara de Comercio (reformada por el arquitecto González Cordón) o la Casa de la Cruz (vivienda unifamiliar de tres plantas del arquitecto Tousidonis Anisi), se podrán visitar libremente, sin necesidad de reservar plaza.

Para los nostálgicos de la Expo del ’92, el Pabellón del Futuro – actual sede del Archivo General de Andalucía – tampoco requiere inscripción y podrá visitarse el viernes por la mañana en dos visitas guiadas por el arquitecto Rafael Osto Vizcaíno, autor las últimas actuaciones de conservación y rehabilitación realizadas en 2019.

En esta segunda edición, además de los paseos guiados por la ciudad, se incorporan dos nuevas actividades: la demostración de los trabajos de alfarería del Taller Barrería San Mateo y la Demostración de los trabajos de aplicación del mortero de cal. Ambas son gratuitas y no requieren inscripción previa.

Con 300 voluntarios desplegados por toda la ciudad, Open House Sevilla garantiza tres días llenos de arquitectura y cultura gratuita y accesible para todos.

Open House Sevilla cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con Fondos Europeos, la Dirección General de Patrimonio y el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Sevilla City Office, así como de otras instituciones colaboradoras privadas como Gilmar, Volvo, Exterior Plus, Iryo, Skechers y Hotel Casa de Indias by Intur, entre otros.