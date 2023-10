Estafa.info ofrece estrategias de protección para prevenir estafas de ransomware

Ante el ransomware emergiendo como una principal amenaza digital, Estafa.info explica su naturaleza destructiva y ofrece pautas esenciales para la autoprotección digital en España El mundo digital se enfrenta a una amenaza creciente: el ransomware. Este maligno software no sólo busca secuestrar archivos y datos, sino que exige un rescate económico para su liberación. Empresas, organizaciones y hasta hospitales han sido blanco de estos ataques, comprometiendo operaciones vitales e información sensible.

El sitio web comparador independiente, Estafa.info, ha desarrollado una guía para evitar las estafas del ransomware. Cabe señalar que la infiltración del ransomware en sistemas se lleva a cabo a través de tácticas engañosas, como correos electrónicos de phishing que aparentan ser legítimos, sitios web falsificados o descargas de software malicioso. Una vez que el ransomware se activa, los archivos quedan cifrados y los usuarios se enfrentan a una intimidante nota de rescate.

Casos famosos de estafas con ransomware:

La ciberextorsión genera daños económicos de más de 20.000 millones de euros al año. Algunos de los casos más sonados en los últimos años incluyen:

2023: Hospital Clínic de Barcelona

2022: Iberdrola

2021: Estrella Damm, Servicio Público de Empleo Estatal

2020: Mapfre

¿Cómo protegerse? Consejos contra el ransomware:

Actualizar regularmente el software antivirus.



Hacer copias de seguridad frecuentemente.



Mantener actualizadas las medidas de seguridad.



Desconfiar de correos electrónicos y archivos sospechosos.

Señales de alarma tras un ciberataque:

Inaccesibilidad a los datos.



Requerimientos de pago.



Cambios inusuales en el comportamiento del sistema.



Actividad atípica en la red

Medidas a adoptar tras un ataque:

La prevención es la mejor defensa. Sin embargo, en caso de ser víctima, es crucial:

Desconectarse de la red.



Buscar asesoría informática experta.



Modificar contraseñas y supervisar el sistema.

Entidades de ayuda en caso de fraude:

Policía: www.policia.es



Expertos en ciberseguridad: www.incibe.es



Centro Europeo del Consumidor: 91 822 45 55



Organizaciones de ayuda a las víctimas: www.nomoreransom.org

Ángel López, experto de Estafa.info, subraya: "la sofisticación y diversidad de estos ataques obliga a estar constantemente alerta. Aprender sobre el ransomware y las tácticas de los estafadores puede fortalecer las prácticas de seguridad online, reduciendo significativamente las posibilidades de convertirse en víctimas. Mantener los sistemas y los software actualizados, realizar copias de seguridad y utilizar un antivirus confiable son algunas de las recomendaciones principales".



Para obtener una perspectiva más detallada con más medidas de protección, se adjunta una guía para no caer en el ransomware. Para una visualización completa, se puede acceder al siguiente enlace: https://www.estafa.info/prevenir-fraudes/ransomware/.

