Carla Rocher, el tsunami musical que surgió de Aragón

Aragón ha sido una tierra que ha dado grandes artistas, dentro del panorama musical, desde hace siglos, me atrevería a decir, y podemos nombrar a artistas tan prolíficos como Pablo Luna Carné que introdujo el estilo de opereta vienesa en el siglo XIX y XX o Tomás Bretón con la Doloes o Gigantes y cabezudos.

No faltaron voces líricas como Marino Aineto, Antonio Aramburo, Pilarín Andrés, Andrés Marín, Juan García, Julián Biel, Bernabé Martí y Elvira Hidalgo, entre los que destaca sin duda Miguel Fleta, Más recientes tenemos compositores como Antón García Abril conocido por la música de series como Fortunata y Jacinta, Anillos de oro, Brigada Central. Entre las mujeres no son pocas y se encuentran Pilar Lorengar o Pilar Bayona o la misma Raquel Meller que fue una estrella internacional.

Entre los grupos que han destacado desde finales de los setenta, tenemos grupos como Alta sociedad , con una música similar como Nacha Pop.

En Huesca surgieron los Mestizos, en los ochenta así como los Héroes del Silencio con el fantástico Enrique Bunbury.



Ahora, de Huesca surge la nueva Rosalía, no sólo en estilo, sino en fuerza, en espectáculo y en talento artístico como Carla Rocher, sensual, espiritual y brillante y que promete ser una de las mujeres más influyentes y exitosas de estas últimas décadas, con apenas 22 años.

Una mujer de carácter fuerte y decidido que destacó como alumna ejemplar y que desde niña estaba decidida a triunfar y que se ha hecho rápidamente un hueco en el mundo musical con su primer disco y a modo de degustación dejamos su videoclip «Oye Siri»: ( https://www.youtube.com/watch?v=M4RS9LmKyB4 ). https://open.spotify.com/intl-es/artist/5eqwUjUjlzSrcHeR9WKYex?autoplay=true

En Aragón ha surgido una estrella a la misma altura que Lady Gaga, Beyonce o Taylor Swift...