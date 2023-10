Agilizar los procesos de votación online desde cualquier terminal con Custom Vote

El novedoso sistema de votación electrónica de Custom Vote presenta una serie de ventajas muy competitivas respecto la votación tradicional.

Los expertos de la compañía explican cómo hacer una votación online desde cualquier terminal de forma fácil, rápida y segura y en qué aspectos se diferencia esta herramienta de otras alternativas del mercado.

¿Cuáles son los terminales más comunes para hacer una votación en línea?

De momento lo más usado el ordenador PC, (mesa o portátil), pero cada vez más gente por móvil y tablet.

¿Cómo es el procedimiento para crear una votación online?

Es muy sencillo, primero creamos las preguntas a votar y después cargamos un fichero Excel con los datos de los votantes, correo, teléfono, etc.

En muchos casos, se accede con el certificado digital que agiliza el proceso de login.

¿Qué diferencia el sistema de votación de Custom Vote de otros software?

Es un sistema de código español y propio que permite realizar modificaciones a medida del cliente.

No es una plataforma que te dan el acceso y tú te lo tienes que hacer todo. CustomVote se encarga de todo durante la creación y proceso de voto. Se ofrece más transparencia para el proceso de voto, al no intervenir, ni la empresa, ni el sindicato, ni la mesa electora.

¿Cuáles son los usos más frecuentes del sistema de votaciones online?

Los usos más frecuentes son para elecciones sindicales, aunque también para elecciones de cualquier empresa, asociación, club. Cabe tener presente que todas las empres/asociaciones/ club están obligados a realizar una junta anual. Y claro, si tienes 1000 socios, y al votar online se ahorran como mínimo 1 hora cada uno, es mucho dinero en tiempo, además de la facilidad de emitir el voto sin desplazarse o del trabajo.

También se puede utilizar para eventos médicos, para casos clínicos o juegos interactivos.

¿Cuáles son las ventajas de hacer votaciones online con Custom Vote?

Custom Vote es un sistema, seguro, certificado, auditado, donde se encargan de todo. Ofrecen soporte en tiempo real al votante y a la empresa y permiten la votación segmentada. Asimismo, se considera el peso de voto

¿Por qué cree que se debe apostar por las votaciones online en lugar de las votaciones tradicionales?

Por un lado, la accesibilidad, el acceso remoto y la inclusión que esto permite, ya que las personas pueden votar desde cualquier lugar, lo que es especialmente útil para aquellos que no pueden llegar físicamente a los lugares de votación. Asimismo, pueden facilitar la participación de personas con discapacidades al proporcionar interfaces accesibles y eliminando barreras físicas.

Por otro lado, caben destacar aspectos como la conveniencia y participación. Aporta comodidad porque los votantes pueden participar en sus propios términos, en momentos que les sean convenientes, así como se ven aumentadas las probabilidades de participación.

También hay que mencionar la reducción de costes operativos y logísticos. Menos personal y recursos físicos (como papeletas y cabinas de votación) son necesarios. Así como la minimización de los costes asociados con la gestión de lugares de votación y distribución de materiales.

Se gana mucha más rapidez en el recuento, ya que la tabulación de los votos puede realizarse de manera casi instantánea.

Por último, en cuanto a datos y analítica, la data recolectada puede ser utilizada (respetando siempre la privacidad del votante) para análisis y mejora de futuros procesos electorales. Y se gana en sostenibilidad, utilizar menos papel y recursos físicos puede tener un impacto positivo en el medioambiente.

Para solicitar sus servicios o resolver cualquier duda, se recomienda visitar la página web de Custom Vote, donde se puede contactar con los expertos para una asesoría personalizada.

Custom Vote se caracteriza por ser una herramienta interactiva, creada para revolucionar el sistema de votación de las empresas y eventos de cualquier sector.