Convertiam y sus expertos en diseñar estrategias creativas de alto impacto

En la actualidad, el marketing es uno de los elementos más importantes para el éxito de los negocios.

Tener un producto de calidad no es suficiente si las empresas no saben cómo venderlo. Para ello, necesitan una estrategia de marketing capaz de generar impacto en los potenciales consumidores.

Sin embargo, muchas empresas carecen de las habilidades o conocimientos necesarios en este ámbito, y requieren asistencia especializada para implementar estrategias creativas de alto impacto frente a su público objetivo. En ese sentido, una de las mejores opciones radica en los servicios de Convertiam, una agencia experta en este tipo de herramientas.

El enfoque innovador de Convertiam y sus estrategias creativas Convertiam es una agencia de marketing digital con 10 años de experiencia en el sector, la cual se caracteriza por sus estrategias creativas de alto impacto, diseñadas para generar clientes de forma constante y escalable.

Para ello, utiliza diversas herramientas especializadas, como campañas en Google Ads y uso de Google Analytics para medir sus resultados. También emplea estrategias de posicionamiento SEO en los principales motores de búsqueda, y gestión de publicidad en redes sociales.

Todos estos mecanismos se aplican bajo un enfoque global y transversal, con el objetivo de aumentar las ventas y expandir la base de clientes de la respectiva marca.

Por otro lado, la implementación de estas estrategias creativas responde a un cuidadoso enfoque táctico, que traza previamente un conjunto de acciones secuenciales, con el fin de lograr los objetivos estratégicos fijados. Para ello, realizan un proceso de medición y testeo continuo. Asimismo, trabajan para la mejora permanente de estos planes de marketing, mediante el cual optimizan la distribución del presupuesto, para ofrecer a cada cliente la máxima rentabilidad en sus acciones de marketing digital.

La importancia de la creatividad en el impacto de las estrategias de marketing Actualmente, existen varios servicios de marketing en los medios para todo tipo de marcas. Sin embargo, no basta con contratar un servicio de este tipo para captar clientes con eficacia, ya que, según diversos estudios, las estrategias convencionales no tienen un impacto muy significativo.

Las cifras indican que los gastos en anuncios televisivos apenas tienen un retorno del 18 % en ingresos, y que estrategias basadas en email o correos físicos tan solo ofrecen un retorno de alrededor del 1 %.

Por otro lado, un estudio reciente señala que alrededor de un 41 % de los consumidores aceptaría pagar para que los canales de televisión no emitiesen publicidad, y hasta un 70 % compraría un producto que les permita eliminar de sus pantallas los anuncios publicitarios.

Ante este contexto, la clave para llegar al público es implementar estrategias creativas, capaces de usar las herramientas de marketing de una forma diferente, innovadora y con un genuino impacto en las audiencias.

Para ello, uno de los mejores aliados es la agencia Convertiam, cuya visión y experiencia le permiten implementar campañas con un enfoque único, novedoso y genuinamente llamativo para el público objetivo de sus clientes.