Entrevista a la psicóloga de Barcelona especializada en coaching, Eva Gómez Coloma

En los últimos años, la influencia positiva del coaching en la vida de las personas ha generado el crecimiento de esta disciplina y logrado su integración con otras áreas que estudian el desarrollo de la mente.

Eva Gómez Coloma es una psicóloga y coach profesional que implementa una serie de metodologías para ayudar a las personas en su proceso creativo, de tal manera que sea posible desarrollar su potencial al máximo. La siguiente entrevista busca profundizar en las claves del proceso de acompañamiento creativo, además de los métodos que utiliza la especialista para otorgar una solución efectiva para cada persona.

¿En qué consiste su proceso de acompañamiento creativo?

El acompañamiento creativo consiste en aplicar la creatividad, las conexiones creativas, métodos para fomentar el pensamiento que abra posibilidades, explorar el mundo de significados de las personas que se encuentran bloqueadas, sin foco o que sienten que han perdido el sentido en sus vidas. A menudo, podemos encontrarnos en etapas en las que nuestros propios recursos fallan, no funcionan o nos han quedado obsoletos y nos hace falta un nuevo enfoque de nuestra vida. Por ello, revisitar qué entendemos por vida plena y conectada, explorar nuestros sueños, objetivos o simplemente observar qué moviliza nuestra alegría son parámetros imprescindibles para diseñar la vida que queremos para nuestro futuro.

¿Qué beneficios ofrece este método para las personas del ámbito artístico o creativo?

Hemos de partir de la idea que todas las personas somos creativas. La creatividad no pertenece exclusivamente a los artistas o a grupos concretos. La única diferencia es que algunas personas usan esa creatividad de forma más deliberada y orientada a fines profesionales que requieren altas dosis de ella.

Hablamos, entonces, de personas creativamente productivas. Entrenadas y conscientes de los estados cerebrales de los que obtienen ideas originales, novedosas, adaptadas y útiles para diferentes grupos de personas. En este sentido, un alto grado de autoconciencia, el entrenamiento de métodos y traer a la consciencia los sistemas de creencias que cada persona pone en acción en sus tareas creativas son parte de los beneficios del trabajo conjunto.

¿Para quiénes está dirigida la metodología Design Thinking?

El Design Thinking es uno de los métodos para generar innovación y aplicable a cualquier persona, más allá de sus profesiones como artistas, científicos o diseñadores. “Pensar como un diseñador” nos sitúa a todos en una manera de aproximarnos a los retos, problemas complejos o dificultades de forma más optimizada, con visión mucho más amplia y, sobre todo, aplicando el análisis crítico y la empatía.

¿Por qué considera fundamental que las personas aprendan a reconocer quiénes son y qué rol desempeñan en el mundo?

Los seres humanos somos seres sociales y necesitamos formar parte de algo que va más allá de nosotros mismos. Cuando nos conocemos, sabemos cuáles son nuestros objetivos y nuestras tendencias personales a responder frente a las dificultades del mundo, podemos identificar de forma más ajustada a qué grupo queremos pertenecer y de qué manera podemos hacerlo. Cuando logramos esa conexión con nosotros mismos encontramos también la manera de conectarnos con los otros.

¿Qué influencia tienen la psicología y el coaching en la posibilidad de conseguir objetivos y en la creación de una nueva forma de ser?

El punto de encuentro de la psicología y el coaching es precisamente distinguir entre pasado, presente y futuro. A pesar del pasado, que nos ha configurado en muchos aspectos de la vida, somos seres con libre albedrío, podemos tomar decisiones y de eso va la creación del nuevo ser. Poder estar muy atentos a nuestro presente y saber qué contexto nos acompaña, qué límites existen (los externos, sociales y culturales y los que tenemos y ponemos nosotros), todo eso forma parte de ese proceso de creación.

Vivir es ir construyendo y resolviendo situaciones y problemas abiertos y complejos. Frente a esa complejidad, no siempre resulta obvio orientarse a ese futuro que queremos y, para eso, la psicología y el coaching son un buen faro que nos ayuda a orientarnos.

¿Cuáles son las técnicas que desarrolla durante las sesiones de acompañamiento y de qué factores depende su elección?

Cada proceso requiere de intervenciones distintas. Frente a bloqueos o dificultades para encontrar foco son muy útiles los Vision Boards. Con esta herramienta, construimos conjuntamente una brújula que ayuda al cliente a orientarse en los aspectos vitales y profesionales más esenciales de su vida. El fluir y la conexión con la alegría son otras variables imprescindibles para poder tomar decisiones. A partir de aquí, el mapeado de ideas y las técnicas de Design Thinking son muy útiles y reveladoras. Las personas viven esa parte con mucha inspiración, sobre todo cuando hay una fuerte implicación personal en su propio proceso.

¿Qué implica la combinación de disciplinas como la psicología, el coaching y la creatividad?

Adaptarse es ser flexible y la vida es el gran juego de adaptación. No existe una única manera, ni un único método, ni mucho menos un único punto de vista que nos lleve a diseñar la propia vida. Hacen falta grandes dosis de apertura mental, emocional y corporal para llevar a cabo la transformación que los clientes buscan cuándo llegan a la consulta. La combinación del conocimiento y técnicas de la psicología y el coaching de forma creativa son el camino que usamos en la consulta.

¿De qué herramientas disponen en la empresa para llevar a cabo las sesiones de psicología y coaching?

Cuando hablamos de personas, las herramientas son muy amplias, porque cuando no existen las creamos.

Por una parte, usamos técnicas validadas por la ciencia psicológica como los test de personalidad o técnicas para mejorar la autoestima, el control de impulsos, el reconocimiento emocional, y también trabajamos con la psicología craniofacial. Por otra parte, el gran vehículo de las técnicas psicológicas son las palabras, las conversaciones, que para el coaching es el elemento esencial. Los Vision Boards y el Design Thinking como maneras para encontrar foco combinan el pensamiento verbal con el visual. También invitamos a que la persona explore distintos trabajos corporales, porque somos cuerpo-mente y emoción. El mapeo de conceptos es una de mis técnicas preferidas, ya que nos permite explorar el mundo de significados del cliente con resultados extraordinarios.

La mezcla entre conocimiento y experiencia que caracteriza a Eva Gómez Coloma la convierte en una especialista de referencia para quienes buscan conocerse y superar obstáculos e incomodidades a través de la psicología coaching personal y profesional. Esto brinda la posibilidad de superar bloqueos creativos o momentos de incertidumbre, en los que resulta difícil alcanzar objetivos y proyectos de vida.