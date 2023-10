Carlos Brito, el nuevo EVP de Global Sales nombrado por Iquall Networks

Cuando una compañía crece y se expande, se va enfrentando a necesidades organizacionales nuevas. Ejemplo de ello es Iquall Networks, especializada en el diseño y venta de software para el sector de telecomunicaciones. A día de hoy, esta empresa está desarrollando una estrategia de expansión global comprendida en su Plan Estratégico 2022-2025.

Para afrontar esta etapa, la empresa ha creado un nuevo rol en su estructura de liderazgo. Iquall Networks ha anunciado que Carlos Brito es su nuevo vicepresidente ejecutivo de ventas globales. Se trata de un paso más en una estrategia que tiene por objetivo mejorar la entrega de valor a los clientes y conseguir una expansión de la red de socios de esta organización en mercados globales críticos.

Un puesto fundamental para sostener el crecimiento continuo de Iquall Networks A propósito de esta nueva designación, Matías Lambert, CEO de Iquall Networks manifestó que “la incorporación de Carlos Brito como EVP de Ventas Globales representa un hito importante en la búsqueda por fortalecer el enfoque comercial a nivel global” de esta compañía. “Esperamos que su experiencia y liderazgo sean fundamentales en nuestro crecimiento continuo”, añadió el CEO.

A su vez, Carlos Brito aseguró estar “muy emocionado” por unirse a Iquall Networks. Con respecto a las características de esta empresa sostuvo lo siguiente: “La tecnología avanzada de la empresa y su cultura centrada en el cliente, un equipo vibrante que posee una actitud innovadora y un liderazgo intelectual demostrado en automatización de redes me hacen tener mucha confianza en el camino que tenemos por delante”.

Por otro lado, este nombramiento facilita una futura transición estratégica dentro del equipo de liderazgo, ya que pronto, Marcos Sitz asumirá el rol de director de desarrollo comercial para centrarse en el desarrollo empresarial a largo plazo y en alianzas estratégicas.

Carlos Brito es un profesional con experiencia en estrategia comercial internacional El nuevo EVP de Iquall Networks cuenta con una trayectoria de más de 20 años en estrategia comercial internacional y ventas dentro del sector de las telecomunicaciones. Además, ha destacado en roles de liderazgo en distintas organizaciones. Esto le ha permitido ganar una reputación sólida en optimizar desempeños de equipos y expandir negocios a mercados vitales.

Sus logros más recientes incluyen la consolidación del negocio de Accedian y la elevación de su base de ingresos recurrentes en la estratégica región CALA (América Latina y el Caribe). Anteriormente, ocupó importantes cargos ejecutivos en varias corporaciones multinacionales, incluida ECI en las Américas, Juniper Networks, Genband y Nortel Networks do Brasil. Su trayectoria profesional también abarca períodos exitosos en Unibanco, EDS do Brasil y Lucent Technologies, desempeñando diversos roles de ventas y desarrollo comercial tanto en Brasil como en Estados Unidos.

Según indicaron desde Iquall Networks, la incorporación de Carlos Brito como vicepresidente ejecutivo de ventas globales aporta “conocimientos y experiencia invaluables” para el crecimiento de esta compañía.