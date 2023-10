Entrevista a Juanma Morales; la importancia de cambiar las dietas por hábitos saludables

El fitness es, para muchas personas, una opción motivadora y apasionante para alcanzar un bienestar integral cuando se quiere mejorar la calidad de vida. En este camino desafiante, contar con el apoyo de profesionales puede hacer que los objetivos sean una realidad tangible y duradera.

Juanma Morales, un destacado dietista y entrenador, tiene el compromiso de ayudar a las personas a cambiar su vida a través del fitness. Yendo más allá de los ejercicios y las dietas convencionales, su visión y filosofía ha sabido construir una comunidad en línea basada en la empatía y el acompañamiento.

En esta entrevista, Juanma Morales invita a conocer un enfoque que está revolucionando el sector del fitness y la nutrición, bajo un método personalizado y sin restricciones que ha sido clave para que sus clientes logren alcanzar y mantener la salud y la estética a largo plazo

¿Cuál es la filosofía que guía tu trabajo como dietista y entrenador?

Escuchar y entender muy bien cómo piensa y lo que necesita la persona que se pone en mis manos. Creo que en servicios donde tratamos con personas, la empatía y la coherencia deben primar por encima de todo.

¿Podrías explicar cómo funciona tu plan nutricional sin dietas y cómo ha ayudado a tus clientes a mejorar sus hábitos alimenticios?

Intento alejarme lo máximo posible de cómo tenemos concebida una dieta. Principalmente, no creo en las dietas. Cuando alguien se pone a dieta, tiene fecha de caducidad, que normalmente va a depender de la fuerza de voluntad de la persona y lo que tarde en cansarse de restricciones y de hacer caso a un papel. Una vez acabada esa dieta, no habrá aprendido nada y seguirá como antes.

Yo trabajo siempre con una planificación personalizada, en donde es la persona la que toma las riendas de su alimentación, otorgándole herramientas para que su alimentación sea flexible y versátil. Con el objetivo de que aprenda a nutrirse para siempre. Lo importante para mí es que cuando alguien deja de trabajar conmigo haya adquirido unos hábitos que pueda seguir manteniendo. Y no solo a título individual, sino que esos hábitos lleguen también a la familia.

La parte emocional es un componente importante en tu enfoque. ¿Cómo integras el apoyo emocional en tu trabajo y por qué es tan relevante para el éxito?

La parte emocional siempre va a estar ahí. El apoyo lo damos estando presentes cuando la persona lo necesita. Hay que saber escuchar y analizar lo que le pasa a la persona. Un problema muy común en este aspecto es el cambio de humor que se produce en función de lo que marque la báscula. Es una de las cosas que trabajamos casi a diario, que no podemos depender del número de la báscula para condicionar nuestro día. Ese cambio de mentalidad es vital para poder triunfar. Hay un dato estadístico que dice que el 81 % de las mujeres que empiezan un plan de pérdida de peso fracasa. Hablamos de que 8 de cada 10 mujeres fracasan una y otra vez en su objetivo de perder peso. ¿Cuál es el motivo? Precisamente ese, enfocarse solo en perder peso y en el número de la báscula. Está demostrado que cuando se pone el foco en otras cosas más importantes, con constancia por encima de perfección, consiguen verse como quieren.

Tu comunidad en línea está compuesta principalmente por mujeres de 30 a 55 años. ¿Qué desafíos específicos enfrentan las mujeres en este grupo de edad en términos de salud y bienestar, y cómo los abordas en tu comunidad?

Entramos en una franja de edad en donde la que no es madre ya, lo será en algunos años, la que no está en plena menopausia, está en su etapa premenopáusica. La clave es abordar la parte nutricional de manera individualizada para cada una de las mujeres de la comunidad, y luego hacer cosas grupales, desde la parte de entrenamiento en directo hasta las charlas y talleres que hacemos todos los meses y que tienen como objetivo arrojar luz sobre temas como la ansiedad, el estrés, el descanso, las hormonas…

¿Cómo funcionan tus sesiones individuales? ¿Y cómo adaptas tus recomendaciones nutricionales y de entrenamiento a las necesidades específicas de cada cliente?

Funcionan igual que una consulta física y presencial, pero con la ventaja de que al ser a distancia las barreras geográficas no existen. Para adaptar las planificaciones se hace un estudio inicial de la persona en donde no se deja nada al azar. Desde lo más básico (horarios, trabajo, gustos, etc.), pasando por historia clínica, antecedentes familiares, descanso, cómo va al baño, cómo son sus niveles de estrés, analizando cómo come, etc., y por algo que no muchos hacen, estudiando su analítica de sangre, vital para mí. ¿Cómo vamos a cambiar por fuera, sin saber cómo estamos por dentro? Con toda esa información se hace el estudio previo y se realiza la pauta. Luego, a través de los seguimientos, se va ajustando lo necesario para progresar y mejorar.

¿Es complicado mantener una relación cercana con los clientes en línea y mantenerlos motivados para alcanzar sus objetivos?

¡Para nada! En los tiempos que corren, tenemos herramientas al alcance de cualquiera para estar presentes a golpe de WhatsApp o de correo electrónico. Todos mis clientes coinciden en una cosa, todos me dicen que valoran que siempre esté ahí para lo que necesiten. Es más, puedo decir que tengo antiguos clientes que con el tiempo se han convertido en amigos con los que tengo trato de manera habitual, o bien por WhatsApp o bien por redes sociales.

¿Qué consejos dirías que son fundamentales para ayudar a la gente a mantener un estilo de vida saludable a largo plazo?

Que no se fijen y comparen con nadie, que cada uno progresa a un ritmo diferente. Que busquen más la constancia en hacer las cosas medio bien, que la perfección. Y que nunca busquen el momento ideal para empezar a hacer algo, ya que nunca será el momento ideal (siempre tendremos alguna situación personal o profesional que pondremos como excusa para no empezar). Lo importante es hacer algo desde ya. Hay personas que llevan años diciendo el lunes empiezo, en enero empiezo, después del verano empiezo…

La entrevista con Juanma Morales ha brindado una visión inspiradora, que invita a dar el primer paso hacia una vida de bienestar a través del fitness. Su propuesta establece un plan genuino de alimentación saludable, diseñado a medida de las necesidades de cada persona. El esfuerzo por desarrollar planes personalizados es la clave para que el proceso sea adecuado y sostenibles.

En última instancia, el dietista y entrenador profesional recuerda que el camino hacia un estilo de vida saludable se basa en la constancia. Es así como Juanma Morales está empoderando a las personas, y ayudándolas a cambiar sus vidas a través de un estilo de vida activo y equilibrado.