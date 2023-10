¿Qué diferencias hay entre hipoteca fija, variable o mixta?

La compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona, así como lo es la elección de la hipoteca adecuada.

Las hipotecas más comunes son las fijas, las variables y las mixtas. La elección de una u otra va a depender de las necesidades y circunstancias del comprador.

Desde BusinessCredit, expertos en la gestión, negociación y tramitación de hipotecas, explican las diferencias básicas entre estos tipos de hipotecas.

Las diferencias entre una hipoteca fija, variable o mixta Una hipoteca fija es aquella en la que el tipo de interés permanece constante mientras dure el préstamo. Esto significa que los pagos mensuales también se mantendrán estables a lo largo del tiempo. Su principal ventaja es la seguridad y previsibilidad que ofrece a los propietarios, quienes podrán planificar sus finanzas a largo plazo. No obstante, las tasas de interés suelen ser más altas en comparación con otros tipos de hipoteca y no se benefician de posibles bajadas de tipos.

Por otro lado, la hipoteca variable es aquella en la que el tipo de interés fluctúa a lo largo del tiempo. Es decir, los pagos mensuales pueden variar en función de los cambios en el índice de referencia utilizado. La ventaja que ofrece es que los prestatarios pueden beneficiarse de las bajadas en los tipos de interés, lo que significa que sus pagos mensuales también serán más bajos y normalmente los plazos de la hipoteca suelen ser mayores. Sin embargo, existe también el riesgo de que suban, lo que resultaría un incremento de las mensualidades.

Finalmente, la hipoteca mixta es una combinación de los dos tipos anteriores. En este caso, el tipo de interés está fijado durante un período inicial y después se convierte en variable. Su principal ventaja es la estabilidad que ofrece durante los primeros años, seguida de las posibilidades de aprovechar las bajadas en los tipos de interés más adelante. No obstante, también puede suceder que los pagos aumenten después del período inicial.

Cualquiera de las tres opciones es buena siempre que sea la más adecuada a las circunstancias actuales de los compradores existiendo la posibilidad de cambiar el tipo de hipoteca en el futuro según cambie el mercado o las circunstancias actuales de cada uno tanto a nivel personal como laboral como económico.

Profesionales en hipotecas con mucha experiencia BusinessCredit cuenta con más de 15 años de trayectoria en el mercado de las hipotecas. Ofrecen gestión integral y personalizada, teniendo en cuenta factores como los ingresos, la estabilidad laborar, el historial crediticio y las preferencias personales de cada cliente. Además, no tienen afiliación con ninguna entidad financiera. Esto garantiza que puedan comparar entre las diferentes ofertas disponibles en el mercado libremente y elegir la hipotecas con las mejores condiciones y tasas de interés de forma objetiva.

Elegir una hipoteca es una decisión importante y personal. BusinessCredit puede ser un valioso aliado en esta tarea, gracias a su amplia experiencia en el sector y su capacidad para comparar y obtener las mejores condiciones para sus clientes.