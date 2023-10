No más fugas, especialistas en la detección de fugas en piscinas

La detección de fugas en piscinas es un procedimiento que permite identificar una avería en el sistema de filtración o bien en otro punto de la estructura, que debe ser reparada de forma urgente. Esta detección es clave para que estas estén siempre en óptimas condiciones, especialmente durante la temporada de verano.

Una empresa especializada en el sector es No más fugas, la cual destaca en el mercado por localizar y solucionar todo tipo de pérdidas con la máxima experiencia y profesionalidad. El valor agregado que ofrece a los clientes es que su equipo es capaz de realizar detecciones sin necesidad de romper nada y sin hacer obras.

Servicio profesional de detección de fugas en piscinas No más fugas es una empresa que combina la alta capacidad de los recursos humanos con tecnología de última generación para cumplir efectivamente con los servicios. De esa forma, el enfoque está puesto en detectar fugas de agua en distintas situaciones de una forma rápida y precisa. A eso, se suma que los costes de las tareas son verdaderamente óptimos dentro del mercado.

En esa línea, uno de los servicios destacados al que pueden acceder los clientes es la detección de pérdidas en piscinas. Al igual que en otras situaciones, No más Fugas ofrece una prestación rápida y altamente eficiente.

Se trata de un trabajo que debe ser realizado por profesionales en el área, ya que un error en el proceso de reparación puede ocasionar problemas en un futuro, desde filtraciones hacia otros espacios hasta gastos innecesarios por incrementos en las facturas del servicio de agua.

¿Qué herramientas se utilizan para detectar fugas de agua? Evitar la generación de inconvenientes durante el proceso de detección de fugas es el principal desafío que tiene No más fugas con sus clientes. Para ello, una de las herramientas que contempla para cumplir con la tarea es el geófono. Se trata de un equipo de medición que permite detectar pérdidas mediante el sonido, dejando de lado altos costes de excavaciones o rompimientos de estructuras.

Otro método que utilizan en No más fugas es el gas trazador. La metodología en este caso consiste en la introducción de una mezcla de gases en las tuberías, con el objetivo de que el hidrógeno escape por la pérdida existente. En este tipo de situaciones, a mayor cantidad de gas, mayor proximidad del punto de rotura.

A estas opciones, también se suman otras como la cámara termográfica y el equipo correlador, que se emplea en circunstancias en las que se requiere cierta precisión para revisar largas extensiones de red de abastecimiento.

Todos estos servicios posicionan a No más fugas como una de las empresas líderes en su sector, especialmente por la innovación y la efectividad en la detección de fugas de agua.