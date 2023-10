Las consecuencias de sufrir una enfermedad periodontal, por Clínica Calvo de Mora

La enfermedad periodontal es una infección de los tejidos de soporte de los dientes. En etapas avanzadas, esta enfermedad puede causar inflamación o sangrado de encías, dolor al masticar alimentos e incluso pérdida de los dientes. Se presenta cuando existen malos hábitos en el cepillado, el no uso o uso incorrecto del hilo dental.

Los expertos de la Clínica Calvo de Mora, ubicada en Madrid, aseveran que es una enfermedad que, debido a su incidencia, está generando preocupación. Se calcula que 3.000.000 de personas la padecen y el 8% de ellas la tiene en estado grave.

Los síntomas de la enfermedad periodontal El grupo de especialistas que labora en la Clínica Calvo de Mora señalan que la enfermedad periodontal es una patología que no se puede descuidar. Explican que su origen se debe a que la boca es una cavidad llena de bacterias. Junto a la saliva y otros elementos, estas forman una placa que se adhiere a los dientes. Esta placa suele eliminarse con un buen cepillado, el uso de seda dental y visitas periódicas al odontólogo, por lo menos dos veces al año.

Cuando esto no ocurre, la placa se endurece y se forma lo que se conoce como sarro, que no se puede retirar con el cepillado. Es allí cuando se hace indispensable una limpieza profesional en un centro especializado como la Clínica Calvo de Mora. De no hacerlo a tiempo, los expertos advierten que se pueden generar consecuencias muy graves.

Añaden que existen señales muy importantes para determinar que las encías se están enfermando. Entre estas se destacan la presencia de halitosis, enrojecimiento o inflamación de las encías, dolor al masticar, dientes flojos o sensibles y retraimiento de las encías. Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas, es necesario acudir al especialista.

Así se trata desde la clínica y desde casa En la clínica especializada, tras hacer una evaluación inicial, el paciente es remitido a un periodoncista para el tratamiento correspondiente. Este suele consistir en un ‘raspado’ que se aplica para retirar todo el sarro acumulado debajo de la línea de las encías. También se limpia toda la superficie de los dientes, para lo cual se utilizan instrumentos específicos, un dispositivo láser o ultrasónico. Otro tratamiento médico muy popular es el ‘alisado’ radicular.

Se usa para detener la acumulación de sarro y bacterias, suavizando la superficie de las raíces. Este procedimiento restablece la conexión entre los dientes y las encías. Como complemento, el especialista suele recetar al paciente el uso de antibióticos de uso tópico o en forma de enjuague bucal. En los casos más graves, se aplican intervenciones que pueden incluir injertos de tejido blando o hueso, regeneración tisular o reducción de la bolsa periodontal.

Los pacientes con la enfermedad periodontal deben seguir algunos hábitos de higiene en la casa para ayudar a combatir esta patología. La primera es cepillar los dientes y el uso de hilo dental después de cada comida o refrigerio. Es conveniente usar un cepillo con cerdas suaves y reemplazarlo al menos cada 3 meses. Usar enjuague e hilo dental todos los días y evitar el tabaco a toda costa.