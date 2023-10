¿Cuáles son las cinco claves para un proceso de selección de directivos perfecto?

El liderazgo se ha convertido en un aspecto esencial dentro de las compañías.

Los directivos de una empresa son los responsables de tomar decisiones vitales para el crecimiento y mantenimiento de una compañía, tanto en términos de producción, gestión de talento, reputación corporativa.

Es por esto que resulta de vital importancia acertar y tomar buenas decisiones en materia de selección de directivos, ya que de sus actuaciones depende, en gran medida, el presente y futuro del negocio.

Desde Bros Group destacan cinco claves para alcanzar el éxito en materia de Executive Search y acertar en la selección de directivos, identificando líderes capaces de llevar a la empresa al siguiente nivel.

Cinco claves para alcanzar el éxito en la selección de directivos En primer lugar, es vital realizar un análisis del mercado, del sector y de las empresas que se posicionan en la misma área, que cuentan con una cultura parecida y un nivel de transformación similar, con la intención de targetizar un talento con mayores posibilidades de encaje en la organización.

Otra clave fundamental en todo proceso de selección es la comunicación entre headhunter y empresa. Utilizando las herramientas adecuadas, se puede conseguir una comunicación bidireccional, constante y fluida, permitiendo que los miembros de la compañía puedan ser partícipes de todas las fases y vertientes del proceso. Además, esta comunicación óptima garantiza la interacción y el seguimiento completo durante todo el proceso.

No obstante, la comunicación no debe ser solamente con la compañía, sino que se debe tener en cuenta que cuidar la Candidate Experience es un aspecto vital en la actualidad. El proceso de selección supone el primer contacto del candidato con la organización, convirtiéndose en un fiel reflejo de lo que el profesional encuentre en la compañía, por lo que esta relación se debe cuidar al máximo. En este sentido, una mala experiencia de candidato puede tener graves perjuicios para las compañías: mala reputación como marca empleadora, pérdidas de dinero y tiempo, rotación laboral elevada, escasa conexión entre empresa y profesionales.

La cuarta clave que Bros Group aconseja es valorar la implicación cultural y estratégica del candidato. Es decir, cuando se está valorando la contratación de un candidato para una compañía, se debe tener en cuenta la vertiente cultural y estratégica, además de los conocimientos, habilidades, capacidades o experiencias. Esto significa que si no existe una alineación cultural y estratégica entre candidato y compañía, el proceso podría resultar un fracaso.

Por último, la implicación de negocio en el proceso es esencial. Por lo general, headhunters y RRHH tienen claro todo lo anterior, pero es importante hacer ver a negocio la importancia de cuidar cada uno de los pasos del proceso y de mantener una potente alineación entre todas las partes implicadas.

En definitiva, ha quedado claro que el liderazgo dentro de una empresa es muy importante. Por ello, acertar con las decisiones en materia de selección de directivos resulta fundamental en la actualidad. Siguiendo estas cinco claves, las posibilidades de éxito en la selección de directivos aumenta y, como decíamos al inicio, también de lograr que la empresa pase al siguiente nivel.