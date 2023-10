Una opción innovadora para la salud bucal es la ozonoterapia en odontología

En la búsqueda constante de terapias innovadoras y eficaces en el campo de la odontología, la ozonoterapia ha emergido como una técnica revolucionaria para mejorar la salud oral.

Bajo la potente influencia del ozono, un gas con propiedades bioestimulantes y desinfectantes, esta terapia se ha convertido en una opción atractiva debido a sus numerosos beneficios en el tratamiento de diversas afecciones bucales y en el tratamiento de las afecciones de la Articulacion Temporo Mandibular (ATM).

En CIBUMAXI, el doctor Argimiro Hernandez ofrece a sus pacientes todas las aplicaciones de la ozonoterapia en odontología en multiples áreas, con una especialización particular en el alivio del dolor que producen los trastornos en la articulación temporo mandibular (ATM). Con sedes en Caracas y en Sevilla, desde donde atiende a clientes de distintos puntos de España.

Cibumaxi es una clínica conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas de la odontología, donde ofrecen una atención personalizada en estética dental, rehabilitación oral, implantología, ortodoncia, periodoncia, endodoncia y cirugía oral y maxilofacial.

El ozono es un gas que contiene tres átomos de oxígeno y ha demostrado tener propiedades antibióticas, antivirales y antiinflamatorias. Estas propiedades hacen que el ozono sea una opción efectiva para tratar diversas afecciones dentales.

Ozonoterapia en odontología Uno de los principales usos de la ozonoterapia en odontología es su capacidad para combatir la proliferación de bacterias, virus y hongos en la cavidad oral. Este gas altamente reactivo puede penetrar profundamente en los tejidos dentales, llegando incluso a las áreas más difíciles de alcanzar. Al eliminar las bacterias causantes de enfermedades periodontales, caries y/o infecciones, el ozono proporciona un tratamiento eficaz y conservador.

La utilización del ozono a nivel dental también produce beneficios para la aceleración de la cicatrización de los tejidos tras los tratamientos periodontológicos, para la eliminación de bacterias en los conductos radiculares durante procesos de endodoncia, aumentando significativamente el éxito de los procedimientos y acelerando el proceso de cicatrización después de las cirugías de implantes.

Además de su uso en la odontología general, el ozono también ha mostrado grandes beneficios en el tratamiento de la ATM, ya que tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. La aplicación de ozono en la articulación ayuda a reducir la inflamación y alivia el dolor, mejorando así la funcionalidad de la mandíbula.

Ventajas de la ozonoterapia Formado y especializado en universidades y centros clínicos de Latinoamérica y Europa, el doctor Argimiro Hernández ha logrado un gran reconocimiento por su excelencia en los ámbitos de cirugía bucomaxilofacial e implantes, tanto de casos simples como complejos. Tanto el Dr. Hernández como su equipo de profesionales cuentan además con amplia experiencia y reconocida trayectoria en el universo odontológico. Y resaltan que, en su clínica, todas las especialidades son enfocadas en brindar un servicio integral para lograr resultados que combinan rigurosidad clínica y alto nivel de satisfacción

"Nuestra misión en Cibumaxi es brindar servicios especializados en cirugía bucal-maxilofacial e implantes, basados en una experiencia de alta calidad profesional, confiable y al alcance de todos", afirma el Dr. Argimiro Hernández. “Nos ocupamos de la prevención, estudio, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todo tipo de patologías en la boca, la cara y el cráneo facial”, concluye.

Una de las mayores ventajas de la ozonoterapia en odontología es su naturaleza no invasiva y prácticamente indolora. Los pacientes pueden beneficiarse de los efectos terapéuticos del ozono sin experimentar molestias significativas o efectos secundarios nocivos. Además, a diferencia de los productos químicos desinfectantes tradicionales, el ozono no es tóxico ni genera resistencia bacteriana, lo que lo convierte en una opción segura y sostenible.