"Contratar una hipoteca no se hace cada día, es una decisión que necesita un buen asesoramiento"

Sara Yudego, especialista desde hace 20 años en el sector hipotecario, cree que "la mayoría de errores a la hora de contratar una hipoteca se cometen al analizar la situación crediticia, por lo que son errores evitables" Contratar una hipoteca es una decisión financiera significativa que no se toma cada día, por lo que cada vez son más los expertos que consideran que es muy importante evaluar los ingresos, los gastos o las condiciones de cada entidad bancaria. De ahí que hasta el 75% de los españoles que han contratado una hipoteca en el último año han utilizado los servicios de un asesor hipotecario, según la Asociación Hipotecaria Española (AHE). "Es una decisión que necesita un buen asesoramiento", asegura Sara Yudego, directora de One Finance, empresa de intermediación hipotecaria y que llega a aconsejar a unos 3.000 clientes al año.

Según la experta en asesoramiento financiero, para evitar males mayores hay que analizar adecuadamente el ahorro obtenido hasta el momento de ponerse a buscar la mejor hipoteca, además de los ingresos, los gastos y las deudas de cara a presentarse en un banco con el mejor historial crediticio posible.

"Hay que salir a comparar tasas y condiciones de cada oferta, no limitarse a una sola opción y tratar de entender los tipos de interés, la diferencia entre las tasas de interés fijas y variables", asegura Yudego, quien considera que "la mayoría de errores a la hora de hacerse con una vivienda se cometen en el análisis de la situación, por lo que son errores evitables".

Especialista desde hace casi 20 años en el sector hipotecario y dedicada actualmente a encontrar financiación para particulares y pequeños inversores, Yudego anima a no tener miedo a explorar el mercado hipotecario, ya que es posible obtener hasta el 100% de la financiación y con las mejores condiciones hipotecarias: "hay jóvenes que no ven que sea posible comprar una vivienda, pero a la vez tienen claro que no quieren vivir de alquiler toda la vida o en casa de los padres".

Por último, la experta en asesoramiento financiero, habituada a trabajar y analizar las ofertas de las principales entidades bancarias supervisadas por el Banco de España, aconseja a jóvenes y mayores a leer y entender detenidamente cada aspecto y cada documento del contrato hipotecario antes de firmarlo. Y a prever si las circunstancias financieras pueden cambiar en el futuro para evitar sustos: "los contratiempos, los gastos inesperados o malos momentos anímicos pueden evitarse".

Sobre One Finance y Sara Yudego

Licenciada en Business Management por la Universidad de Greenwich, Sara Yudego es desde hace casi 20 años especialista en el sector hipotecario y en encontrar financiación para particulares y pequeños inversores. Actualmente, es la fundadora y directora de One Finance, empresa de intermediación hipotecaria y de asesoramiento financiero que garantiza encontrar la mejor oferta de financiación gracias a su experiencia y conocimiento del mercado, tanto para particulares como para pequeños inversores. One Finance nació en 2020 y desde sus oficinas en el centro de Granollers ya llega a asesorar a unos 3.000 clientes al año.