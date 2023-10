Cambium & Friends mostrará en Málaga lo último en conectividad para entornos empresariales

El próximo 16 de noviembre, la Fábrica de Cerveza de Málaga acogerá el roadshow Cambium & Friends, de Cambium Networks, que mostrará lo último en tecnología de conectividad para entornos empresariales. La jornada, dirigida a integradores de redes, proveedores de servicios gestionados y operadores, cuenta con el patrocinio HandSIP, Spanred y Snom y abordará la digitalización de los sectores público y privado a través de tecnologías de conectividad y comunicaciones fijas e inalámbricas La agenda tiene como tema la apertura de los horizontes de negocio basada en el potencial de las soluciones Entrerprise de Cambium, una cuestión que abordará Maurice Dini, Regional Sales Manager Iberia & MED.

El evento pondrá foco en diferentes aspectos de la digitalización y el rol de las tecnologías fijas y wireless en los sectores público y privado, desde PNRR (Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia) a WISP, abarcando todos los ámbitos empresariales, desde hospitality hasta retail.

Flavio Calzaretta, Channel Manager para Iberia de Snom, en una intervención de titulada "We do VOIP", realizará una puesta al día de esta tecnología en un momento en el que cada día son más las empresas que migran a VoIP en un mercado que superará los 93.000 millones de dólares el próximo año. Por su parte, Juan Bautista Rodríguez, Channel Manager de HandSIP (by Alhambra), hablará de la securización de las comunicaciones de voz en el ámbito de la telefonía IP.

Tras una pausa/café, Javier Iborra, Chief Operating Officer de Spanred hablará del Internet de las Cosas con Edesia, una plataforma que permite gestionar todos los servicios – domótica, seguridad, wifi profesional, audio, etc.- desde una única plataforma. Le seguirá Òscar Ràmia, Regional Technical Manager Iberia & MED de Cambium, mostrará la Actualización tecnológica de soluciones Enterprise de Cambium Networks.

El evento concluirá una cata de cervezas donde los asistentes podrán hacer networking y una comida donde disfrutarán de lo mejor de la gastronomía local.

Enlace para inscripción: https://cambiumandfriendsroadshow.splashthat.com

