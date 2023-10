Tower IT explica cómo gestionar la TI en la sombra

El uso no autorizado de aplicaciones y soluciones tecnológicas digitales dentro de un negocio, que estén fuera de la supervisión y control del departamento TI, es una problemática de riesgo para una compañía. A esto se le conoce como TI en la sombra.

¿Qué es el TI en la sombra y por qué es importante gestionarla adecuadamente? El TI en la sombra, conocido también como shadow IT, es básicamente un término que se utiliza para referirse a los softwares, dispositivos y servicios de TI que estén fuera del control o de la propiedad del departamento correspondiente dentro de una organización. Algunos ejemplos de TI en la sombra son la instalación de aplicaciones no autorizadas, la resolución de problemas tecnológicos sin la orientación TI correspondiente, conectar dispositivos personales a la red de una empresa y registrarse en un sitio web con el correo electrónico de trabajo, entre otros.

Si bien en circunstancias concretas esta práctica puede traer algunos beneficios, la razón por la que es necesario contar con sistemas para hacer sombra es el poder gestionar este tipo de situaciones de la manera adecuada y prevenir con ello los riesgos asociados a su práctica. Con estas herramientas de gestión, los equipos TI tienen la visibilidad necesaria, minimizando así cualquier brecha de seguridad o rendimiento. El TI en la sombra ofrece una oportunidad para mejorar la experiencia digital y el compromiso dentro de una organización.

¿Cuál es la importancia de la gestión del TI en la sombra? El TI en la sombra implica ciertos riesgos, como por ejemplo una mayor exposición a amenazas, ineficacia operativa, riesgos de cumplimiento, entre otros. Sin embargo, hay herramientas de gestión tales como Digital Experience Cloud de Lakeside, con tecnología de SysTrack, un sistema potente que proporciona visibilidad al TI en la sombra y facilita el contrarrestar sus riesgos.

Esta plataforma es capaz de recopilar datos mediante telemetría del endpoint y encuestas. Esto permite medir y supervisar las interacciones de los empleados con la tecnología en su lugar de trabajo. En otras palabras, facilita la monitorización, entendiendo qué tipo de dispositivos y aplicaciones manejan los empleados, asegurarse de que estos sigan las mejores prácticas de ciberseguridad y supervisar amenazas.

