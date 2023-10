Nace en España una empresa únicamente dedicada al desarrollo del talento y la gestión de recursos humanos para el sector de la ciberseguridad - CyberTalentSpain

En CyberTalentSpain convergen, la disciplina por la ejecución, la responsabilidad por el trabajo bien hecho, la pasión por las personas y la ciberseguridad.

Compuesta por 14 profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector de la ciberseguridad, la educación, el asesoramiento profesional, los negocios internacionales, la inteligencia económica, el marketing y el talento humano; CybertalentSpain tiene como objeto el de asesorar, guiar y cuidar a todas las personas que ya estén desarrollando su actividad o deseen incorporarse al sector la ciberseguridad y encontrar su hogar laboral.

CybertalentSpain se posiciona como el asesor clave para aquellos españoles que buscan comenzar o continuar una carrera profesional sólida en el campo de la ciberseguridad. En este sector, se evidencia una carencia significativa de talento, con más de 84,000 puestos sin cubrir en España y una escasez proyectada de 3.4 millones a nivel global para el año 2024. Por esta razón, CybertalentSpain nace con el propósito de redirigir y mentorizar a los profesionales que quieran entrar y progresar en el sector de la ciberseguridad, uniendo a este "cibertalento" (después de haber sido ciberasesorado) con las instituciones formativas y los departamentos de recursos humanos de las empresas, cerrando así el círculo de demanda, aportando soluciones que no solamente contemplen las capacidades técnicas sino también las habilidades sociales e interpersonales, garantizando así el éxito de la integración de los profesionales en las Organizaciones.

CybertalentSpain cuenta con excelentes profesionales y magníficas personas que creen que el ser humano es el centro y la razón de todo lo que se hace en este mundo.

Vanessa Ventresca López junto con Juan Antonio Gómez Bule, Antonio Martínez y Francisco Javier García Carmona son los socios fundadores de la empresa y cuentan con la imprescindible presencia, apoyo y conocimiento de profesionales de la talla de Eugenia Hernández, Eduvigis Ortiz, Alejandro Cortés, Fernando Solabre y Claudio Chifa como consejo asesor; para llevar a cabo la ambiciosa labor de reducir la brecha de falta de profesionales en España en un 50?sde 2023 al 2028 (5 años).

Con ánimo de alentar al crecimiento del sector a nivel nacional e internacional y dejar entrar nuevos talentos y organizaciones para cubrir las necesidades y demandas globales del sector, Vanessa Ventresca López, CEO y Co-fundadora de CybertalentSpain y GlobalCybertalent comenta, “Juntos somos mejores y podremos cosechar, consolidar y cuidar nuestro ciber talento español, todos los que componemos el sector del ciberseguridad española somos parte de Spain CyberTalent Nation” comentario que está totalmente alineado con las iniciativas lideradas por INCIBE y ENISA que ya están generando un cambio de paradigma en el sector.

Bajo el lema de “Esfuérzate y Se Valiente” se unen para crear un impacto positivo en la ciberseguridad de una manera sostenible y regenerativa y todo impulsado por tecnología data-driven para la consolidación de un ecosistema de Ciberseguridad Español, aún más vibrante, que haga de la ciberseguridad el sector que impulse el crecimiento económico del país.

Como comentó Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en Segovia junto al presidente del Centro Nacional de Ciberseguridad Español (INCIBE), Felix Barrio, en la inauguración de la conferencia anual europea sobre habilidades en ciberseguridad de ENISA, organizada por la Presidencia española del Consejo de la UE, (en la cual CybertalentSpain se presentó ante Europa como una de las primeras empresa Global de Ciberseguridad y Recursos Humanos): “La industria de ciberseguridad en España es una palanca clave para la generación de riqueza, empleo y empresas en un sector de tanto crecimiento exponencial como es la seguridad digital. Para avanzar en este objetivo, las próximas actuaciones se orientan a impulsar y afianzar la industria nacional de ciberseguridad, fomentar la I+D+i e identificar y desarrollar talento para hacer frente a la demanda no cubierta de profesionales en el sector”. Desde CybertalentSpain, suscriben y apoyan al 100% el proyecto país planteado por Félix Barrio y Carme Artiga. El equipo operativo compuesto por Marwa Olivares, Gabriela Rassi, Arnaldo Landivar y Karen Rivera está disponible para ayudar a todo el que desee conseguir sus metas laborales en el emergente sector de la ciberseguridad.

En enero del 2024, se abrirán CyberTalentNYC y CyberTalentIsrael dentro del paraguas de GlobalCyberTalent, prevaleciendo siempre el orgullo de ser “Made in Spain”.

Para unirse a la ciberseguridad y seguir aprendiendo, se puede visitar la página web de CyberTalentSpain.