Los documentales 'Al Djanat' y 'Apolonia, Apolonia' han sido premiados en la clausura de MajorDocs

Los documentales Al Djanat, dirigido por Chloé Aïcha Boro, y Apolonia, Apolonia, dirigido por Lea Glob, han sido galardonados en la gala de clausura de la quinta edición de MajorDocs, mientras que The dependents de Sofia Brockenshire ha recibido una mención especial del jurado. Por las diferentes sesiones programadas en el marco del festival han pasado más de 2.000 personas, además del centenar de asistentes a la gala de clausura que ha tenido lugar en S’Escorxador.

El jurado, formado por Avi Mograbi, Sylvie Gadamer y Zeynep Güzel, ha valorado de Al Djanat que se trata de una película que “abre una ventana a un mundo donde la religión, la tradición y la modernidad colisionan en un exilio invertido de la directora”. Asimismo, han querido subrayar “la mirada objetiva, íntima y profunda” de la directora hacia su familia para crear “una perspectiva que cuestiona desde el coraje y la sinceridad”. El galardón del jurado consiste en un premio en metálico de 1.500 euros.

Además, el jurado ha querido hacer una mención especial al documental The dependents de Sofia Brockenshire por su “alto potencial creativo” para explicar una historia alrededor de los conceptos del exilio y la migración “en un sentido diferente al que estamos acostumbrados, de sur a norte”. Haciéndolo, añaden, la directora “invita al público a un viaje a través de los recuerdos que resuena en el presente”.

Por su parte, el público ha votado Apolonia, Apolonia dirigido por Lea Glob como la mejor película del festival. Se trata de un documental que se centra en la figura de la joven artista Apolonia, uno de los nombres que despuntan en el arte contemporáneo.

MajorDocs MajorDocs es el primer festival internacional de cine documental en Mallorca; un espacio para descubrir y disfrutar de otras realidades y otras miradas a través de una cuidada selección de documentales; espacios dedicados a la creación y a los creadores como MajorDocs PRO y MajorDocs EDUCA, un programa que ofrece propuestas y metodologías para propiciar el descubrimiento activo por parte del alumnado del cine como arte, cultura, creación y espacio, reflexión y diálogo. Con todo, el festival MajorDocs consigue contribuir en la reivindicación de la isla como un espacio directamente conectado al sector cinematográfico, no solo reivindicando Mallorca como plató de rodaje o punto de partida de proyectos, sino como lugar donde debatir y reflexionar sobre ellos.

MajorDocs es un proyecto de Mosaic y El Obrador y cuenta con el apoyo del Consell de Mallorca e ICAA, el patrocinio de INNSiDe Palma Center y Fundación Mallorca Turisme y el apoyo de Universitat Illes Balears, Conselleria d’Educació i Formación Professional y Ajuntament de Palma.

Por otro lado, tras su participación en los encuentros de MajorDocs PITCH el proyecto El árbol de la sombra rota de Nicolás Baksht ha recibido un premio de 1.500 euros, además de la asesoría DAE y Il tempio della Memoria de Alberto Gemmi ha recibido una mención especial. Además, por las sesiones de MajorDocs EDUCA han pasado 864 alumnos de 12 centros educativos de Baleares.

La quinta edición de MajorDocs ha contado con sesiones con la participación de más de setenta profesionales nacionales e internacionales y más de 450 asistentes. A las sedes ya habituales de S’Escorxador y CineCiutat, este año se ha añadido el Estudi General Lul·lià, donde se celebró la gala de inauguración.