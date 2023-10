THANNAC y su visión acerca de la evolución de la moda

Caminando por la calle hay gente que lleva ropa mala que cae sobre el cuerpo con indolencia, hombres y mujeres, da igual, arrastran los pies y van encorvados. Ahora que se ha popularizado la moda ¿Por qué la gente viste tan mal? Porque no hay directrices claras ni se conoce el poder de la imagen.

Hace cincuenta años se podía saber el extracto social de una persona por la forma de vestir. La gente de la clase más popular no tenía acceso a comprar ropa en tendencia, ni siquiera tenía acceso a las tendencias porque las revistas de moda eran pocas, caras, y llegaban a poca gente.

La gente que leía las revistas, veía a la gente famosa, las verdaderas influencers, mujeres y hombres guapos, ricos y famosos que hacían pública ostentación de todo lo que tenían, sin ningún miedo a ninguna revancha. Ahora, salvo las influencers a las que les dejan todo para que lo fotografíen, ahora que las fotos en fastuosos hoteles no significan que estén alojadas allí, ni que los coches sean suyos, ni que el amor sea amor, ahora, ya nadie más se atreve a exhibir lo que tiene, y por ende, los verdaderos ricos y famosos tratan de pasar desapercibidos para que les dejen vivir en paz.

En el año 2000 se popularizó la moda gracias a grandes cadenas de distribución masiva, estas cadenas uniformaron a la gente, y poco a poco el interés por la moda, ha ido decayendo. Pero eso, para las personas que sí se interesan verdaderamente por cuidar su imagen, es una ventaja.

La marca THANNAC no sólo quiere vender, sino que quiere concienciar a que sea en el momento que sea, tener una buena imagen, es la mejor tarjeta de presentación, y además produce un efecto reflexivo inmediato, pues la persona que ve que causa un buen efecto en los demás, se siente más segura, despliega todo su encanto y se sienta más feliz. Eso es así en todos los países del mundo, ya que la moda es un lenguaje internacional. Este ha sido y será siempre el mensaje de THANNAC.

Si una persona no invierte en su imagen, está dejando de utilizar uno de los recursos más potentes a su alcance. El estilo se aprende y dura para siempre.